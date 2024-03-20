Госдума ужесточила ответственность за спам-звонки и нарушения в рекламе займов

Депутаты Государственной думы приняли закон, который усиливает ответственность за спам-звонки и рекламу займов без уточнения всей стоимости. Так, за нарушение россиянам грозит от 10 000 до 20 000 рублей, а компаниям придётся заплатить штраф в размере от 300 тысяч до миллиона.

При этом информацию о стоимости займа нельзя размещать более мелким шрифтом, чем процентные ставки. Если микрофинансовые организации (МФО) не соблюдают нормы, то им придётся заплатить от 600 000 до 1 600 000 рублей, а сотрудникам — от 40 000 до 100 000 рублей.

Кроме того, закон предусматривает ответственность для кредитных организаций за неправомерную рекламу — материалы, где есть только одно условие, которое влияет на стоимость займа. Нормы вступят в силу через десять дней после опубликования документа.