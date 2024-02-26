Россияне смогут запретить себе брать кредиты с 1 марта 2025 года

Россияне смогут устанавливать самозапрет на выдачу кредитов и займов с 1 марта 2025 года. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Документ, опубликованный на сайте правовой информации, предусматривает, что граждане смогут установить в своей кредитной истории самозапрет на выдачу займа в кредитных и микрофинансовых организациях. При этом запрет не будет распространяться на ипотеку, автокредиты, а также на образовательные кредиты в рамках господдержки.

Этот закон призван защитить граждан от мошенничества, когда аферисты получают кредиты, незаконно используя персональные данные. Для установления или снятия самозапрета нужно будет подать обращение в квалифицированные бюро кредитных историй через МФЦ или "Госуслуги".