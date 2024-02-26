Россияне смогут запретить себе брать кредиты с 1 марта 2025 года
Путин подписал закон, позволяющий россиянам устанавливать самозапрет на кредиты
Россияне смогут устанавливать самозапрет на выдачу кредитов и займов с 1 марта 2025 года. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.
Документ, опубликованный на сайте правовой информации, предусматривает, что граждане смогут установить в своей кредитной истории самозапрет на выдачу займа в кредитных и микрофинансовых организациях. При этом запрет не будет распространяться на ипотеку, автокредиты, а также на образовательные кредиты в рамках господдержки.
Этот закон призван защитить граждан от мошенничества, когда аферисты получают кредиты, незаконно используя персональные данные. Для установления или снятия самозапрета нужно будет подать обращение в квалифицированные бюро кредитных историй через МФЦ или "Госуслуги".
А ранее в Госдуме рассказали о новом требовании к россиянам при оформлении кредита. Эта мера тоже поможет в борьбе с мошенниками.
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