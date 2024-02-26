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26 февраля, 11:18

Россияне смогут запретить себе брать кредиты с 1 марта 2025 года

Путин подписал закон, позволяющий россиянам устанавливать самозапрет на кредиты

Россияне смогут устанавливать самозапрет на выдачу кредитов и займов с 1 марта 2025 года. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Документ, опубликованный на сайте правовой информации, предусматривает, что граждане смогут установить в своей кредитной истории самозапрет на выдачу займа в кредитных и микрофинансовых организациях. При этом запрет не будет распространяться на ипотеку, автокредиты, а также на образовательные кредиты в рамках господдержки.

Этот закон призван защитить граждан от мошенничества, когда аферисты получают кредиты, незаконно используя персональные данные. Для установления или снятия самозапрета нужно будет подать обращение в квалифицированные бюро кредитных историй через МФЦ или "Госуслуги".

Перечислены способы не дать взять на себя кредит, если мошенники украли ваши данные
Перечислены способы не дать взять на себя кредит, если мошенники украли ваши данные

А ранее в Госдуме рассказали о новом требовании к россиянам при оформлении кредита. Эта мера тоже поможет в борьбе с мошенниками.

Обложка ©

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Александра Вишнякова
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