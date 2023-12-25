В Госдуме рассказали о новом требовании к россиянам при оформлении кредита
Депутат Аксаков: У россиян при выдаче кредита будут требовать ИНН
В Госдуме рассматривается закон, согласно которому граждане смогут получать кредиты только после предоставления ИНН. Планируется, что такая мера поспособствует защите от мошенников. Об этом рассказал "Известиям" председатель Комитета по финрынку Анатолий Аксаков.
По его словам, используя ИНН, банки будут проверять наличие у клиентов самозапрета. Информацию для финорганизаций предоставит Бюро кредитных историй. Для такого взаимодействия необходима серьёзная перенастройка системы, и на это потребуется время.
"Но законопроект все готовы поддержать, поэтому в начале 2024-го мы его примем", — уверен Аксаков.
Лайф напоминает, что на рассмотрении в Госдуме находится законопроект о праве вводить запрет на выдачу кредитов самому себе. Авторы документа считают, что россияне должны иметь возможность обезопасить себя от мошенников, установив в своей кредитной истории запрет на заключение договоров потребительского займа с кредитными и микрофинансовыми организациями. Предполагается, что соответствующий закон начнёт действовать с 2025 года.