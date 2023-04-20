В Госдуму внесён закон о самозапрете на получение кредитов

В Госдуму внесён законопроект о праве вводить запрет на выдачу кредитов самому себе. Авторы документа — группа депутатов во главе с председателем Комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым — считают, что россияне должны иметь возможность установить в своей кредитной истории запрет на заключение договоров потребительского займа с кредитными и микрофинансовыми организациями.

"Целью законопроекта является предупреждение практик мошеннического получения потребительских займов (кредитов) третьими лицами путём незаконного использования персональных данных граждан, а также с использованием методов социальной инженерии, когда граждан подталкивают к получению потребительских займов (кредитов) с последующей передачей денежных средств третьим лицам, осуществляющим мошеннические действия", — указано в пояснительной записке к документу.

Поправки предлагается ввести в законы "О кредитных историях" и "О потребительском кредите (займе)". В Госдуме отметили, что в 2022 году объём операций по переводу денежных средств без согласия клиента по сравнению с 2021 годом увеличился на 4,29% и составил свыше 14,1 млрд рублей. Средняя сумма хищения, по данным за 2022 год, составляет порядка 15 тысяч рублей. А основным инструментом злоумышленников, по данным законотворцев, по-прежнему остаются приёмы и методы социальной инженерии, то есть когда человек, находясь под психологическим воздействием, добровольно переводит денежные средства или раскрывает банковские сведения.