"Риск попасть в ДТП": Врач призвал воздержаться водителей с депрессией от вождения авто
Врач Фомин: Водителям с депрессией стоит воздержаться от вождения автомобиля
Водители с депрессией не должны садиться за руль, ведь у них сниженная скорость реакции. Об этом в беседе с "Газетой.ru" предупредил врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Евгений Фомин.
"Водители с депрессией имеют высокий риск попасть в ДТП, поскольку у них зачастую наблюдается заторможенная моторная функция. Это влияет на манеру вождения. Человек с депрессией испытывает вялость и становится невнимательным. Автомобилист с депрессией может и вовсе не замечать, что происходит вокруг него", — пояснил Фомин.
По его словам, состояние психики депрессивного человека провоцирует опасные ситуации на дорогах. Если диагноз "депрессия" подтверждён, то лучшее решение для таких людей — пользоваться общественным транспортом. Этот совет особенно актуален, если человек принимает психотропные препараты и антидепрессанты, ведь они сильно снижают концентрацию внимания.
А чтобы поскорее побороть депрессию и вернуться за руль, нужно как можно чаще включать в рацион помидоры. По рекомендациям нутрициолога, в томатах содержится витамин В6, регулирующий уровень гормона счастья в организме — серотонина. Также в помидорах есть калий, который помогает снизить уровень стресса.
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