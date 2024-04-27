"Риск попасть в ДТП": Врач призвал воздержаться водителей с депрессией от вождения авто

Водители с депрессией не должны садиться за руль, ведь у них сниженная скорость реакции. Об этом в беседе с "Газетой.ru" предупредил врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Евгений Фомин.

"Водители с депрессией имеют высокий риск попасть в ДТП, поскольку у них зачастую наблюдается заторможенная моторная функция. Это влияет на манеру вождения. Человек с депрессией испытывает вялость и становится невнимательным. Автомобилист с депрессией может и вовсе не замечать, что происходит вокруг него", — пояснил Фомин.

По его словам, состояние психики депрессивного человека провоцирует опасные ситуации на дорогах. Если диагноз "депрессия" подтверждён, то лучшее решение для таких людей — пользоваться общественным транспортом. Этот совет особенно актуален, если человек принимает психотропные препараты и антидепрессанты, ведь они сильно снижают концентрацию внимания.