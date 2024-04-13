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13 апреля, 14:04

Назван овощ, который поможет выйти из депрессии и улучшит настроение

Нутрициолог Сазонов: Помидоры могут быть полезны при борьбе с депрессией

Помидоры могут быть полезны в борьбе с депрессией. Этот овощ улучшает настроение, рассказал нутрициолог и фитнес-тренер Денис Сазонов. Эксперт пояснил, что в томатах содержится витамин В6, регулирующий уровень гормона счастья в организме — серотонина. Также в помидорах есть калий, который помогает снизить уровень стресса.

"В день лучше съедать один или два помидора, чтобы полезные вещества полностью усвоились. Особенно полезными они будут, заправленные подсолнечным или оливковым маслом", — подчеркнул нутрициолог в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

Помимо того, фитнес-тренер посоветовал запекать помидоры вместе с чесноком. По его словам, такое блюдо ещё и укрепит иммунитет.

Что такое депрессия и как она проявляется
Что такое депрессия и как она проявляется

Ранее врач рассказал о значимости огурцов, помидоров и картошки в рационе. Огурцы, например, содержат компоненты, которые способствуют улучшению пищеварения и укреплению иммунной системы.

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Shutterstock / FOTODOM

Евгения Мосс
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