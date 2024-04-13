Назван овощ, который поможет выйти из депрессии и улучшит настроение

Помидоры могут быть полезны в борьбе с депрессией. Этот овощ улучшает настроение, рассказал нутрициолог и фитнес-тренер Денис Сазонов. Эксперт пояснил, что в томатах содержится витамин В6, регулирующий уровень гормона счастья в организме — серотонина. Также в помидорах есть калий, который помогает снизить уровень стресса.