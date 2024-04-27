11 шагов к тому, как перестать сидеть на шее у мужа и начать "делать деньги"

О финансовой независимости от мужа мечтает почти любая женщина. В этом случае партнёр не сможет диктовать свои условия и навязывать мнение во всём. Он будет вынужден прислушиваться к супруге, поскольку она такой же равноправный член семьи, как и он. Как достичь финансовой независимости всего за 11 шагов?

1. Определитесь, нужно ли вам это

Как стать независимым от мужа человеком? Сначала нужно определиться, действительно ли вам этого хочется. Фото © Freepik

У финансовой зависимости есть не только минусы, но и плюсы. Традиционная модель семьи предполагает, что женщина заботится о детях и доме, а мужчина зарабатывает деньги. Поэтому, приобретая финансовую независимость, женщина теряет природную мягкость. Она приобретает мужские черты характера. Соответственно, партнёр, лишившийся статуса главного добытчика, перенимает женскую модель поведения. Вам это точно нужно?

2. Оцените желаемую степень независимости

"Решите, на какой именно уровень дохода вы стремитесь выйти. Возможно, вы не готовы брать на себя все семейные расходы и просто хотите иметь некий заработок, чтобы тратить его на собственные нужды?" — рассказала Life.ru основатель и руководитель "Первой гильдии ростовщиков" Эльвира Глухова.

3. Приготовьтесь к тому, что муж станет иждивенцем

Если вы настроены заработать "все деньги мира", готовьтесь к кардинальным переменам. У финансово независимых женщин, имеющих крайне высокий доход, редко бывают финансово независимые мужчины. Таким образом, став богатой, вы либо будете содержать супруга (если он согласен на такой расклад), либо с ним придётся расстаться.

Однако если вы планируете зарабатывать не очень много, а 60–150 тысяч рублей в месяц, то всё будет в порядке. Кардинально уклад в семье не изменится, поскольку вы главным добытчиком не станете.

4. Позаботьтесь о детях

Женщины, которые стали независимыми, вынуждены проводить меньше времени с детьми. Фото © Freepik

Прежде чем начать движение в сторону финансовой независимости, подумайте о том, что делать с детьми. Если раньше вы всё время проводили с ними дома, то сейчас их жизнь нужно организовать так, чтобы у вас была возможность тратить на своё дело максимум сил и времени. Возможно, их стоит записать на дополнительные кружки, чтобы не отвлекали от работы.

5. Определитесь со сферой карьеры или бизнеса

Найдите "точку мастерства". Определите, что вы уже умеете делать достаточно хорошо, но могли бы делать ещё лучше. Именно в этом направлении вы и будете развиваться. Эльвира Глухова Основатель и руководитель "Первой гильдии ростовщиков"

6. Начните действовать

На следующем шаге включите полную самоотдачу, мобилизуйте внутренний ресурс и сделайте рывок — начните развиваться в выбранном направлении. Начать можно с составления резюме. Затем перейдите на следующий этап — поиск работы.

7. Можете создать своё дело

Независимая женщина сама вправе выбрать, как ей "делать деньги" — в найме или открыв собственный бизнес. Фото © Freepik / prostooleh

Чтобы обрести финансовую независимость, необязательно работать в найме. Можно попробовать открыть свой бизнес. Не имеет значения, что именно вы выбрали — печь торты на продажу, давать частные уроки или организовывать мероприятия. Теперь всю энергию нужно вкладывать в это занятие. Также рекомендуется найти партнёров-единомышленников и объединить усилия.

8. Поменяйте окружение

"Минимизируйте общение с вечно жалующимися на жизнь подругами и проводите время с людьми, у которых можно перенять опыт. В больших городах сейчас есть масса возможностей для эффективного нетворкинга", — подчеркнула эксперт.

9. Развивайтесь и масштабируйте

Если выбрали делать карьеру в найме, то попытайтесь попасть на работу с более-менее высокой зарплатой. Её должно хватать не только на "хлеб и соль", но и для воплощения в жизнь своих "хотелок" — покупки одежды, аксессуаров, техники. Если открыли бизнес, то постоянно развивайте и масштабируйте его. Находите партнёров, заводите связи, выходите на более крупных клиентов.

10. Обнаружьте свои уязвимые места и усильте их

Перед тем как обрести финансовую независимость, придётся много работать над своими слабыми местами и убирать их. Фото © Freepik / pressfoto

На первых этапах почти наверняка появятся проблемы с карьерой или бизнесом. Нужно найти, что тянет вниз и мешает развиваться. От этих причин придётся избавиться в ближайшее время, чтобы минимизировать потери в будущем.

11. Не останавливайтесь, когда получите признание

Финансовая зависимость пройдёт только тогда, когда вы сами сможете удовлетворять все свои "хотелки". Поэтому останавливаться на достигнутом не стоит. Фото © Freepik / senivpetro

Когда достигнете первых успехов на новом рабочем месте или в бизнесе, муж начнёт вас признавать. Но останавливаться на достигнутом не стоит. Предстоит ещё очень много работы. Эльвира Глухова Основатель и руководитель "Первой гильдии ростовщиков"