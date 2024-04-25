"Больные отношения": Если слышите от партнёра эти 20 фраз, то ни о какой любви можете не мечтать

То, что люди говорят друг другу в отношениях, на самом деле считается показателем, всё ли у них хорошо. Потому что уважение, страсть, любовь и забота звучат совершенно не так, как унижения, издёвки, насмешки и манипуляции. Понять, нормальные у вас отношения или больные, можно, прислушавшись к речи как своей, так и партнёра.

Как понять, что отношения нездоровы? Фото © Shutterstock / FOTODOM

И вот какие фразы у психологов считаются "красным флагом": Ты всегда так делаешь!

Почему ты никогда не слушаешь меня?

Я устал (-а) от тебя и твоих проблем.

Ты всегда прав (-а), а я всегда не прав (-а)?

Ты ничего не делаешь для нас.

Мне всегда приходится извиняться, хотя не виноват (-а).

Ты меня не ценишь.

Я хочу, чтобы ты изменился (-ась).

Мы никогда не можем договориться.

Ты меня разочаровал (-а).

Ты всегда делаешь всё не так, как я хочу.

Мне всегда приходится все делать самому/самой.

Ты никогда не проявляешь заботы обо мне.

Мы всегда ссоримся из-за одной и той же вещи.

Ты всегда находишь способы меня задеть/обидеть.

Мы никогда не решаем проблемы — только перекладываем их.

Между нами больше нет ничего общего.

Ты всегда придираешься ко мне.

Я устал (-а) от этой жизни вместе.

Нам больше нечего обсуждать.

Откуда вообще появляются эти фразы? Всё из-за того, что возлюбленные не до конца понимают друг друга, обижены или вовсе попали в токсичный круг. Недостаток коммуникации и взаимопонимания приводит к частым конфликтам, ссорам и лишь большему накалу страстей в паре.

Есть ли способ превратить больные отношения в нормальные? Фото © Shutterstock / FOTODOM

"Такое поведение часто отражает недовольство и неудовлетворённость партнёров. Они психуют, нервничают, кричат и стараются задеть друг друга посильнее вместо того, чтобы прийти к какому-то компромиссу", — рассказывает психолог Анна Сухова.