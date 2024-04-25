"Больные отношения": Если слышите от партнёра эти 20 фраз, то ни о какой любви можете не мечтать
Отношения в паре возлюбленных, которые можно охарактеризовать как "больные", не имеют взаимопонимания, поддержки и доверия. Люди воспринимают друг друга как должное, не ценят и не уважают. Поэтому используют эти ужасные фразы. А у вас в отношениях они звучат?
То, что люди говорят друг другу в отношениях, на самом деле считается показателем, всё ли у них хорошо. Потому что уважение, страсть, любовь и забота звучат совершенно не так, как унижения, издёвки, насмешки и манипуляции. Понять, нормальные у вас отношения или больные, можно, прислушавшись к речи как своей, так и партнёра.
Как понять, что отношения нездоровы? Фото © Shutterstock / FOTODOM
И вот какие фразы у психологов считаются "красным флагом":
- Ты всегда так делаешь!
- Почему ты никогда не слушаешь меня?
- Я устал (-а) от тебя и твоих проблем.
- Ты всегда прав (-а), а я всегда не прав (-а)?
- Ты ничего не делаешь для нас.
- Мне всегда приходится извиняться, хотя не виноват (-а).
- Ты меня не ценишь.
- Я хочу, чтобы ты изменился (-ась).
- Мы никогда не можем договориться.
- Ты меня разочаровал (-а).
- Ты всегда делаешь всё не так, как я хочу.
- Мне всегда приходится все делать самому/самой.
- Ты никогда не проявляешь заботы обо мне.
- Мы всегда ссоримся из-за одной и той же вещи.
- Ты всегда находишь способы меня задеть/обидеть.
- Мы никогда не решаем проблемы — только перекладываем их.
- Между нами больше нет ничего общего.
- Ты всегда придираешься ко мне.
- Я устал (-а) от этой жизни вместе.
- Нам больше нечего обсуждать.
Откуда вообще появляются эти фразы? Всё из-за того, что возлюбленные не до конца понимают друг друга, обижены или вовсе попали в токсичный круг. Недостаток коммуникации и взаимопонимания приводит к частым конфликтам, ссорам и лишь большему накалу страстей в паре.
Есть ли способ превратить больные отношения в нормальные? Фото © Shutterstock / FOTODOM
"Такое поведение часто отражает недовольство и неудовлетворённость партнёров. Они психуют, нервничают, кричат и стараются задеть друг друга посильнее вместо того, чтобы прийти к какому-то компромиссу", — рассказывает психолог Анна Сухова.
"Вечерней Москве" психолог также рассказала, как можно исправить ситуацию. Сначала стоит отказаться от критики и взаимных обвинений. Потом попытаться "прокачать" уровень общения: разговаривать со второй половинкой, принимать его или её отличия, учиться терпимости. Не забывайте также показывать свою поддержку и любовь, если хотите быть с этим человеком. Проводите больше времени вместе и внимательно слушайте друг друга. Если понадобится, посетите специалиста.
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