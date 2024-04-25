10 смешных фотографий из детских альбомов, которые точно поднимут вам настроение

"Это было не на Хэллоуин... Я наряжалась так каждый день после школы и около года танцевала под мюзикл "Кошки", — jjswaffles.

Фото © Reddit / jjswaffles

"Моя мама сшила одинаковые наряды для меня, моей учительницы в четвёртом классе и её дочери", — Lady_Dash.

Фото © Reddit / Lady_Dash

"Недавно были в гостях у сестры, и она показала мне свою любимую детскую фотографию меня: тот самый момент, когда я выходила замуж за своего огромного плюшевого Пикачу... по имени Рики", — DisgruntledPlebian.

Фото © Reddit / DisgruntledPlebian

"Слышал, что вы, ребята, любите детские фото. Вот одно из архива моих друзей", — gnarly_skates_yo.

Фото © Reddit / gnarly_skates_yo

"У подруги самое забавное детское фото на свете", — sarahkelleher.

Фото © Reddit / sarahkelleher

"Единственное моё детское фото... За что?" — OhCaptainDem.

Фото © Reddit / OhCaptainDem

"Я был рождён жевать жвачку и надирать задницы", — PLUSsignenergy.

Фото © Reddit / PLUSsignenergy

"Лучшая стрижка в стиле горшок в истории человечества", — SalvadorTheDog.

Фото © Reddit / SalvadorTheDog

"Подруга выложила в соцсетях свои детские фото в стиле гламур", — Spycegurl.

Фото © Reddit / Spycegurl

"Я умоляла родителей сделать мне эту фотографию", — Bisoux.