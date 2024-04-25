10 смешных фотографий из детских альбомов, которые точно поднимут вам настроение
Дети такие милые! Правда-правда, почти всегда! Вот только тем людям, кто ещё не определился, хотят они наследников или нет, смотреть эти фото стоит осторожно. Life.ru собрал 10 кадров с такими детскими фотографиями, что остаётся только смеяться.
"Это было не на Хэллоуин... Я наряжалась так каждый день после школы и около года танцевала под мюзикл "Кошки", — jjswaffles.
Фото © Reddit / jjswaffles
"Моя мама сшила одинаковые наряды для меня, моей учительницы в четвёртом классе и её дочери", — Lady_Dash.
Фото © Reddit / Lady_Dash
"Недавно были в гостях у сестры, и она показала мне свою любимую детскую фотографию меня: тот самый момент, когда я выходила замуж за своего огромного плюшевого Пикачу... по имени Рики", — DisgruntledPlebian.
Фото © Reddit / DisgruntledPlebian
"Слышал, что вы, ребята, любите детские фото. Вот одно из архива моих друзей", — gnarly_skates_yo.
Фото © Reddit / gnarly_skates_yo
"У подруги самое забавное детское фото на свете", — sarahkelleher.
Фото © Reddit / sarahkelleher
"Единственное моё детское фото... За что?" — OhCaptainDem.
Фото © Reddit / OhCaptainDem
"Я был рождён жевать жвачку и надирать задницы", — PLUSsignenergy.
Фото © Reddit / PLUSsignenergy
"Лучшая стрижка в стиле горшок в истории человечества", — SalvadorTheDog.
Фото © Reddit / SalvadorTheDog
"Подруга выложила в соцсетях свои детские фото в стиле гламур", — Spycegurl.
Фото © Reddit / Spycegurl
"Я умоляла родителей сделать мне эту фотографию", — Bisoux.
Фото © Reddit / Bisoux
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Reddit / jjswaffles, Bisoux