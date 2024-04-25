10 миллионов рублей для 10 детских домов: Стример Лорд помог нуждающимся детям

Популярный стример Лорд Трепутин, известный под псевдонимом LORD, направил благотворительную помощь в детские дома в разных частях страны. Команда стримера посетила 10 учреждений, чтобы передать их воспитанникам подарки: игрушки, самокаты, книги, наборы для творчества, сладости и многое другое. Акция прошла в Дмитрове, Домодедове, Калининграде, Владимирской области, Сергиевом Посаде, Ярославской области и других населённых пунктах страны. Как поделился с подписчиками Трепутин, на благотворительность было потрачено более 10 млн рублей.

Команда стримера посетила 10 учреждений, чтобы передать их воспитанникам подарки. Видео предоставлено Life.ru представителями Лорда

Стример LORD известен тем, что регулярно жертвует деньги нуждающимся. Например, в марте совместно с популярным стримером Зубаревым Трепутин подарил протез жительнице Новосибирска, которая родилась без руки, а также передал пострадавшим в "Крокусе" 15 миллионов рублей. В апреле он перевёл в фонд "Дом с маяком" 3 миллиона рублей, сделал пожертвование в сумме более 7 миллионов рублей на помощь Орску и Костанаю.

На благотворительность было потрачено более 10 млн рублей. Фото предоставлено Life.ru представителями Лорда