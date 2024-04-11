Фонд Анны Асти пожертвовал 1 млн рублей пострадавшим от паводков в Оренбуржье

Певица Анна Асти сообщила в своём телеграм-канале, что её благотворительный фонд выделил один миллион рублей семьям, которые пострадали от рекордных паводков в Оренбургской области. По словам артистки, только "добро может разогнать самые тёмные тучи".

"Мы не могли обойти стороной печальные события в Оренбургской области, где сейчас введён режим ЧС в связи с паводками, поэтому наш фонд "Феникс" перевёл один миллион рублей в Российский Красный Крест — эти средства пойдут семьям пострадавших", — отмечается в тексте.