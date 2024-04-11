Фонд Анны Асти пожертвовал 1 млн рублей пострадавшим от паводков в Оренбуржье
Паводки в Орске. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин
Певица Анна Асти сообщила в своём телеграм-канале, что её благотворительный фонд выделил один миллион рублей семьям, которые пострадали от рекордных паводков в Оренбургской области. По словам артистки, только "добро может разогнать самые тёмные тучи".
"Мы не могли обойти стороной печальные события в Оренбургской области, где сейчас введён режим ЧС в связи с паводками, поэтому наш фонд "Феникс" перевёл один миллион рублей в Российский Красный Крест — эти средства пойдут семьям пострадавших", — отмечается в тексте.
Напомним, в Оренбургской области до сих пор действует режим ЧС из-за масштабных паводков. Предварительная сумма ущерба оценивается местными властями в 40 миллиардов рублей. В ночь на 11 апреля специальный борт МЧС доставил в регион 35 тонн гуманитарного груза. Через портал госуслуг уже поступило от пострадавших более 14,5 тысячи заявлений на получение выплат. По словам мэра города Орска Василия Козупицы, ущерб после наводнения будет возмещаться по рыночной цене квадратного метра.