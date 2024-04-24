"Словом владела легко и колко": LiveJournal высказался о смерти Лены Миро

Сотрудники платформы LiveJournal, на которой в течение долгого времени Лена Миро вела свой блог, прокомментировали её внезапную смерть. По их словам, детали её гибели им доподлинно не известны, но если её действительно больше нет, то они искренне сочувствуют родным и близким. Об этом пишет портал "Страсти".

Лера Миро (Елена Мироненко) начала вести свой блог на LiveJournal в 2010 году, но в марте прошлого года решила сделать перерыв или уйти "навсегда".

"Если новости из источника правдивы, то нам очень жаль — мы соболезнуем родным и близким. Лена для нас — в первую очередь талантливый автор: словом она владела легко и колко. В целом же поражало то, как много она знает, читает, замечает. Конечно, можно по-разному относиться к записям Лены, но они всегда были цепляющими – это её безусловный дар", – говорят представители портала.