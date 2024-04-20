10 фото, после которых вы поверите в матрицу, ведь тут она явно заглючила
А что, если мы и правда живём в симуляции? Доказательств, судя по всему, предостаточно. Собрали 10 кадров, когда движок глючил и выдавал в нашем мире то, чего быть явно не должно...
"Я впервые приехала в США, и вчера, когда стояла в очереди в музей, со мной произошёл сбой в матрице", — salmeida.
Фото © Reddit / salmeida
"Два случайных, но почти идентичных бумера в электричке", — MoistKestrel.
Фото © Reddit / MoistKestrel
"Ехал в метро и увидел, как там спят два абсолютно одинаково выглядящих парня", — NcUltimate.
Фото © Reddit / NcUltimate
"Сегодня на пароме увидел настоящий глюк в матрице", — cuntshitmcdickfart.
Фото © Reddit / cuntshitmcdickfart
"Подумал, у меня в глазах двоится", — AmericaRUserious.
Фото © Reddit / AmericaRUserious
"Недавно в центре Лондона наблюдал глюк", — Denjino.
Фото © Reddit / Denjino
"Сбой в матрице. Снова", — Пользователь Reddit.
Фото © Reddit / Пользователь Reddit
"Это смешит меня гораздо сильнее, чем должно бы", — freshbluejuice.
Фото © Reddit / freshbluejuice
"Глюк в матрице или просто неудачная мода", — adamhall81.
Фото © Reddit / adamhall81
"А что конкретно тут происходит..." — aslokaa.
Фото © Reddit / aslokaa
Reddit / MoistKestrel / aslokaa