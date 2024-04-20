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20 апреля, 12:00

10 фото, после которых вы поверите в матрицу, ведь тут она явно заглючила

А что, если мы и правда живём в симуляции? Доказательств, судя по всему, предостаточно. Собрали 10 кадров, когда движок глючил и выдавал в нашем мире то, чего быть явно не должно...

"Я впервые приехала в США, и вчера, когда стояла в очереди в музей, со мной произошёл сбой в матрице", — salmeida.

Фото © Reddit / salmeida

Фото © Reddit / salmeida

"Два случайных, но почти идентичных бумера в электричке", — MoistKestrel.

Фото © Reddit / MoistKestrel

Фото © Reddit / MoistKestrel

"Ехал в метро и увидел, как там спят два абсолютно одинаково выглядящих парня", — NcUltimate.

Фото © Reddit / NcUltimate

Фото © Reddit / NcUltimate

"Сегодня на пароме увидел настоящий глюк в матрице", — cuntshitmcdickfart.

Фото © Reddit / cuntshitmcdickfart

Фото © Reddit / cuntshitmcdickfart

"Подумал, у меня в глазах двоится", — AmericaRUserious.

Фото © Reddit / AmericaRUserious

Фото © Reddit / AmericaRUserious

"Недавно в центре Лондона наблюдал глюк", — Denjino.

Фото © Reddit / Denjino

Фото © Reddit / Denjino

"Сбой в матрице. Снова", — Пользователь Reddit.

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

"Это смешит меня гораздо сильнее, чем должно бы", — freshbluejuice.

Фото © Reddit / freshbluejuice

Фото © Reddit / freshbluejuice

"Глюк в матрице или просто неудачная мода", — adamhall81.

Фото © Reddit / adamhall81

Фото © Reddit / adamhall81

"А что конкретно тут происходит..." aslokaa.

Фото © Reddit / aslokaa

Фото © Reddit / aslokaa

Не одни во вселенной: 4 жутких случая контакта космонавтов с НЛО
Не одни во вселенной: 4 жутких случая контакта космонавтов с НЛО
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Reddit / MoistKestrel / aslokaa

Сергей Трофимов
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