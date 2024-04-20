5 причин, почему подаренный цветок в горшке убьёт энергетику вашего дома

Суеверий и примет про цветы в горшках целых пять штук, но мало кто придаёт им значение при выборе подарка. Людям даже в голову не приходит, что, оказывается, такой банальный презент может серьёзно навредить дому человека. Как цветы в горшке убивают энергетику любой квартиры и почему так происходит?

1. Подарок может навлечь болезни и неудачи

Какие приметы и суеверия связаны с дарением цветов в горшках? Такие растения стоят в сырой земле с "мёртвой энергетикой". Фото © Shutterstock / FOTODOM

Главное суеверие в отношении цветов в горшках связано с тем, что растения стоят в сырой земле. Такую почву обычно можно найти на кладбищах, и поэтому она считается "мёртвой". Цветок в горшке негативно влияет на энергетику дома. Он может привлечь в квартиру беды и неприятности. Если в жилище будут стоять чужие цветы, то вскоре все члены семьи могут начать болеть. Также сырая земля "высасывает" из дома удачу, а взамен ей приходит чёрная полоса.

2. Подаренные цветы в горшках не приживутся

Согласно приметам и суевериям, растения для дома нужно покупать самостоятельно в магазине. Они безопасны, поскольку до вас их никто не использовал, а значит, у них чистая энергетика. Если подарок преподнёс другой человек, то в новом доме цветы не приживутся. Они уже напитались негативной энергетикой со стороны дарителя, значит, вскоре завянут.

Также, если верить в суеверия и приметы про цветы в горшках, подаренное растение будет генерировать в квартире негативные эмоции. Члены семьи будут ссориться друг с другом на ровном месте.

3. Подаренное растение может заставить человека "врасти в землю"

Цветы: суеверия и приметы. Приняв подарок в горшке, можно "врасти в землю" в плане развития по жизни. Фото © Freepik

Цветок в горшке, полученный от другого человека, — плохой подарок с точки зрения эзотерики. Получатель может "врасти в землю", как растение, и его развитие в жизни остановится. Отвернётся удача, исчезнут возможности для карьерного роста и появятся проблемы на работе. Принять такой подарок — значит, согласиться с незавидной участью. В этом случае чёрная полоса начнётся очень быстро.

4. Вместе с цветами человек заряжается энергетикой дарителя

Если другой человек подарил цветы для дома в горшке, то это плохая примета, поскольку вам передастся энергетика прежнего хозяина. Например, если у него дома постоянно случаются ссоры, истерики, то токсичная атмосфера перейдёт и в вашу квартиру.

К тому же, если подаренное растение начнёт гибнуть, возникнут и другие проблемы. Например, от цветка будет исходить неприятный аромат — и у всех жителей квартиры значительно ухудшится настроение.

5. Особо опасны искусственные растения в горшках

Цветы дома: приметы и суеверия. Особенно опасны искусственные растения, поскольку они приводят к остановке человека на пути к своей цели. Фото © Freepik / stockking

Согласно приметам и суевериям, цветы дома нужно держать только живые. Поэтому особенную опасность для энергетики квартиры представляют подаренные искусственные растения. Они не цветут, а значит, и не развиваются. Такое состояние постепенно перейдёт и домочадцам. Они тоже перестанут расти как личности.

Как нейтрализовать негативный эффект от подаренных цветов в горшках

Негативный эффект, о котором предупреждают приметы и суеверия, можно нейтрализовать. Для этого заплатите дарителю растения деньги. Фото © Life.ru / Елена Агеева

Если вам всё же подарили цветок в горшке, то не спешите его выбрасывать. Есть способ сделать так, чтобы негативные свойства предмета так никогда и не проявились. В первую очередь нужно финансово отблагодарить дарителя. Достаточно дать ему за цветок всего один рубль. Важен сам факт того, что вы не получили предмет в дар, а как бы купили его.

Если отблагодарить дарителя не получилось, то проверьте, наступили ли те последствия, о которых предупреждают приметы и суеверия про цветы в горшке. Если спустя одну-две недели подарок прижился и расцвёл, то вам повезло — негативная энергия обошла дом стороной.

Если же растение быстро зачахло и погибло, то приметы и суеверия про цветы дома в вашем случае работают. Но расстраиваться не нужно: представитель флоры погиб, вобрав в себя весь негатив и неудачи, которые предназначались вам. В следующий раз просто отказывайтесь от таких подарков.