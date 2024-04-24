5 установок из детства, мешающие женщине построить здоровые отношения в настоящем

Казалось бы, при чём тут детство? Мы давно выросли и сами хорошо знаем, как правильно строить отношения. Однако не стоит недооценивать этот этап развития. Именно в этот период ребёнок активно впитывает систему построения семьи на примере родителей, а также записывает на подкорку, как её строят окружающие, социум и значимые для него фигуры.

Отсюда, как рассказывает Life.ru кандидат психологических наук, психолог Елена Ярикова, и возникают убеждения и установки. Они сначала носили пассивный информационный характер, а по мере взросления проявились в качестве единственно верных решений в выборе партнёра и просто построении человеческих взаимоотношений. Какие установки из детства мешают в настоящем создать здоровые отношения?

1. Установка, что надо терпеть

5 токсичных установок из детства девочки, обрекающие её на одиночество во взрослой жизни. Фото © Shutterstock / FOTODOM

"А кому легко?", "У всех непросто" — каждому знакомы эти фразы, на них воспитывалось не одно поколение. "Речь идёт, конечно, не об импульсивно принятых решениях после ссоры, а о перманентном несчастье в семье, которое обусловлено "благой" идеей, никак не связанной с любовью и уважением в паре", — поясняет эксперт. Например, установка терпеть физическое или психологическое насилие, потому что есть общие дети, или знать о регулярной неверности партнёра, но оставаться в отношениях по каким-либо причинам. Со слов психолога, отношения — это всегда про терпение, но и про любовь. Про готовность отдавать, но и про благодарность. А если вы всю жизнь только терпите, тогда это не про любовь.

2. Нормальные мужчины — это редкость

"Хороших мужчин разбирают ещё щенками" — фраза тоже довольна известная. С такой установкой построить отношения будет действительно непросто. Елена Ярикова Кандидат психологических наук

Всё начинается с мысли. Если вы изначально входите в жизнь с таким убеждением, тогда каждый мужчина будет казаться вам ненормальным и на всех вы будете смотреть с подозрением. Хороших парней много, главное — на чём концентрировать своё внимание: на позитивных моментах или, напротив, искать только негатив.

3. Установка, что любовь нужно заслужить

Как мать может испортить дочери жизнь, если станет вкладывать неверное отношение к мужчинам? Фото © Shutterstock / FOTODOM

Эксперт рассказывает, что такое убеждение тоже формировалось с детства: "Получил хорошую оценку — молодец, принёс тройку — плохо. Система поощрения была выстроена на том, что любовь и хорошее отношение можно заслужить хорошими делами, речи о безусловной любви не было".

Любят не за что-то, а просто. И при построении отношений это важно знать. Елена Ярикова Кандидат психологических наук

В последующем эта установка приводит к таким крайностям, как ощущение никчёмности, нереализованность, низкая самооценка, синдром хорошей девочки, перфекционизм. Всё это переносится и на отношения: будешь хорошей хозяйкой — возьмут замуж, не умеешь готовить — никто тебя не выберет.

4. Установка, что все мужчины изменяют

Если с детства девочку учили, что все мужчины обманщики и изменщики, тогда во всех представителях противоположного пола она будет видеть именно их. "Особенно пагубно для дальнейших отношений, если такое отношение к мужчинам девочке с детства передавала мама, которая сама имела опыт неудачных отношений. В этом случае вероятность построения нормальных отношений у девочки будет очень низкая", — подчёркивает психолог.

5. Установка, что мужчина что-то должен

5 установок из детства, мешающие женщине построить здоровые отношения. Фото © Shutterstock / FOTODOM

"Мужчина обязан/должен" — многие девушки, вступая во взрослую жизнь, руководствуются именно этой установкой, которая корнями уходит в воспитание прошлого века.

У мужчины действительно есть набор задач, который как глава семьи он обычно выполняет. Однако долженствование приводит к тому, что формируется искажённое представление об обязанностях и делах в паре. Елена Ярикова Кандидат психологических наук