Не перегореть на шестидневной рабочей неделе поможет японская философия синрин-йоку Психолог Щербакова советует пользоваться матрицей Эйзенхауэра на длинной неделе 23 апреля, 10:06 Созерцание природы и пейзажей значительно снижает уровень стресса. Обложка © АГН "Москва" / Андрей Никеричев

В России началась шестидневная рабочая неделя, и многие уже ко вторнику утратили продуктивность, а ведь впереди ещё четыре дня до долгожданных майских каникул. Как не устать, не растерять продуктивность и не перегрузить себя чрезмерно рабочими задачами, Life.ru рассказала медицинский психолог Ольга Щербакова.

При больших нагрузках Щербакова советует всё же соблюдать режим дня, то есть сна, труда и отдыха. Сон по возможности должен длиться семь-восемь часов, не забываем о сбалансированном питании и достаточном количестве воды (30 мл на 1 кг веса). А в работе расставляем приоритеты: по возможности не пытаемся делать одновременно тысячу дел. Советы просты, но действенны.

Обычно мы чувствуем себя перегруженными, когда задач много и непонятно, за что хвататься сначала. Чтобы избавиться от состояния "я постоянно работаю, но всё равно ничего не успеваю", попробуйте разбить все задачи и дела на четыре категории по матрице Эйзенхауэра:

важное и срочное (выполняем сразу);

важное и несрочное (планируем);

неважное и срочное (делегируем);

неважное и несрочное (думаем: а нужно ли это вообще).

Этот метод помогает чётко увидеть приоритеты, а значит, и очерёдность задач: делать важное и не тратить время на ненужное.

В течение рабочего дня психолог рекомендует переключать внимание на разные виды деятельности, это позволит нервной системе не перегружаться. Если вы долго работали с цифрами или таблицами, переключитесь на творческую деятельность или общение. Чтобы было легче запоминать информацию, записывайте её. Отключитесь от лишней информации (выключите уведомления в телефоне или поставьте его в беззвучный режим). Принимаем только важную информацию.

Кроме того, включите маленький отдых между работой и после: то, что заряжает вас позитивными эмоциями, может быть, это прогулка, или чашка любимого чая, или новый трек любимого исполнителя? Каждый день делайте что-то, что вас радует.

Если неделя была мегазагруженной, а следующая планируется ещё страшнее, устройте себе полный информационный детокс на выходных. Не читайте чаты, не проверяйте почту, не смотрите новости и отключите телефон по возможности. Прогуляйтесь в парке или съездите за город — созерцание природы и пейзажей значительно снижает уровень стресса. У японцев есть целая философия для прогулок в лесу — синрин-йоку. Ольга Щербакова Медицинский психолог

Помогут и занятия спортом, но не ради рекордов, а ради удовольствия: поплавайте в бассейне, выйдите на пробежку, займитесь йогой. Если вам нравятся бытовые дела — отлично, можно заняться ими: хорошая уборка и "расхламление" поднимают настроение и дают ощущение "порядка в голове". Переключитесь на творчество — рисование, музыка, рукоделие — или займитесь любимыми делами, которые наполняют вас. Или просто позвольте себе в выходной ничего не делать, советует Щербакова.

Авторы Андрей Горяничев