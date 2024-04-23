Не перегореть на шестидневной рабочей неделе поможет японская философия синрин-йоку
Психолог Щербакова советует пользоваться матрицей Эйзенхауэра на длинной неделе
Созерцание природы и пейзажей значительно снижает уровень стресса. Обложка © АГН "Москва" / Андрей Никеричев
В России началась шестидневная рабочая неделя, и многие уже ко вторнику утратили продуктивность, а ведь впереди ещё четыре дня до долгожданных майских каникул. Как не устать, не растерять продуктивность и не перегрузить себя чрезмерно рабочими задачами, Life.ru рассказала медицинский психолог Ольга Щербакова.
При больших нагрузках Щербакова советует всё же соблюдать режим дня, то есть сна, труда и отдыха. Сон по возможности должен длиться семь-восемь часов, не забываем о сбалансированном питании и достаточном количестве воды (30 мл на 1 кг веса). А в работе расставляем приоритеты: по возможности не пытаемся делать одновременно тысячу дел. Советы просты, но действенны.
Обычно мы чувствуем себя перегруженными, когда задач много и непонятно, за что хвататься сначала. Чтобы избавиться от состояния "я постоянно работаю, но всё равно ничего не успеваю", попробуйте разбить все задачи и дела на четыре категории по матрице Эйзенхауэра:
- важное и срочное (выполняем сразу);
- важное и несрочное (планируем);
- неважное и срочное (делегируем);
- неважное и несрочное (думаем: а нужно ли это вообще).
Этот метод помогает чётко увидеть приоритеты, а значит, и очерёдность задач: делать важное и не тратить время на ненужное.
В течение рабочего дня психолог рекомендует переключать внимание на разные виды деятельности, это позволит нервной системе не перегружаться. Если вы долго работали с цифрами или таблицами, переключитесь на творческую деятельность или общение. Чтобы было легче запоминать информацию, записывайте её. Отключитесь от лишней информации (выключите уведомления в телефоне или поставьте его в беззвучный режим). Принимаем только важную информацию.
Кроме того, включите маленький отдых между работой и после: то, что заряжает вас позитивными эмоциями, может быть, это прогулка, или чашка любимого чая, или новый трек любимого исполнителя? Каждый день делайте что-то, что вас радует.
Если неделя была мегазагруженной, а следующая планируется ещё страшнее, устройте себе полный информационный детокс на выходных. Не читайте чаты, не проверяйте почту, не смотрите новости и отключите телефон по возможности. Прогуляйтесь в парке или съездите за город — созерцание природы и пейзажей значительно снижает уровень стресса. У японцев есть целая философия для прогулок в лесу — синрин-йоку.
Помогут и занятия спортом, но не ради рекордов, а ради удовольствия: поплавайте в бассейне, выйдите на пробежку, займитесь йогой. Если вам нравятся бытовые дела — отлично, можно заняться ими: хорошая уборка и "расхламление" поднимают настроение и дают ощущение "порядка в голове". Переключитесь на творчество — рисование, музыка, рукоделие — или займитесь любимыми делами, которые наполняют вас. Или просто позвольте себе в выходной ничего не делать, советует Щербакова.
Напомним, что в России длинная рабочая неделя, которая продлится шесть дней с 22 по 27 апреля. Но зато после такой долгой трудовой деятельности наступят долгожданные праздники. Как работаем и отдыхаем в мае — читайте на Life.ru. Кстати, всего в 2024 году ожидается целых три шестидневных рабочих недели.