Ощущение дурноты: Слишком общительных людей предупредили о риске "социального похмелья"

Слишком активное общение может провоцировать в человеке усталость и раздражительность. Для этого даже существует такой термин, как социальное похмелье. Об этом aif.ru сообщил кандидат психологических наук, доцент, психоаналитик, клинический психолог высшей квалификационной категории, когнитивно-поведенческий терапевт, сомнолог Алексей Мелехин.

Также это состояние психологи называют социальной астенией. Так во время общения человек испытывает повышенную тревожность и раздражительность. Кроме того, обостряется личная и социальная тревожность. Человек начинает спорить, думает, что на него нападают. Есть и другая крайность, когда человек закармливает себя общением. Это ему необходимо, чтобы ощущать себя полноценным и самодостаточным. Такие люди являются хрупкими нарциссами с чувством одиночества, непонятости и тоски. Но чем больше в жизни этих людей общения, тем ощутимее симптомы социального похмелья.

В итоге человек может испытывать трудности с засыпанием, видеть кошмары и тревожные сновидения, быть раздражительным, терпеть ломоту в теле и головные боли. Он может становиться слишком придирчивым к другим, иметь расстройства пищевого поведения из-за чувства опустошённости, тяжести или ощущения дурноты.

"Также подобные проявления могут встречаться при нарциссическом расстройстве личности, патологическом нарциссизме. Если люди с такими расстройствами не получают социального одобрения, им нужно его постоянно испытывать", — пояснил Мелехин.

К счастью, социальное похмелье со временем само проходит. Главное, его не подпитывать. Часто оно бывает у людей тех профессий, которые должны постоянно общаться с кем-то: у врачей, журналистов, психологов. Из-за этого может случаться эмоциональное выгорание, вследствие чего человек может стать замкнутым, закрытым и несговорчивым.