"Метод помидора": Россиянам назвали эффективный способ борьбы с выгоранием
Эксперт Бондарович: В борьбе с эмоциональным истощением поможет "Метод помидора"
В борьбе с эмоциональным истощением поможет "Метод помидора". Обложка © Freepik / marymarkevich
Работающим россиянам необходимо уметь регулировать нагрузку и придерживаться темпа, который позволит сохранить свою продуктивность и защитит от эмоционального выгорания. Одной из эффективных техник в борьбе с истощением является "метод помидора", о котором рассказала эксперт Ольга Бондарович.
"Метод помидора", широко применяется в тайм-менеджменте. В классическом варианте техники 30 минут распределяются на два этапа: 25 тратятся на работу, а 5 минут — на отдых. После четырёх этапов необходимо сделать перерыв не менее чем на 15 минут. Чередование работы и отдыха позволит человеку регулировать уровень нагрузки в течение рабочего дня", – говорит эксперт в беседе с РИАМО.
Важно не забывать заботиться о себе и отслеживать свое состояние, брать определенное количество задач, с которыми точно можно справиться. Стоит также регулировать нагрузку и придерживаться темпа, который позволит сохранить продуктивность.
Универсального способа, как избавиться от выгорания или не допустить его, не существует, поэтому специалист рекомендует понять личные причины которые могут привести к этому состоянию.
Кстати, эмоциональное выгорание состоит из нескольких этапов. На одном из них человек переходит на формальное общение, появляются мысли об увольнении, при этом чаще всего это состояние проявляется внезапно. Как этого избежать, рассказывал Life.ru.