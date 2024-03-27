"Метод помидора": Россиянам назвали эффективный способ борьбы с выгоранием

Работающим россиянам необходимо уметь регулировать нагрузку и придерживаться темпа, который позволит сохранить свою продуктивность и защитит от эмоционального выгорания. Одной из эффективных техник в борьбе с истощением является "метод помидора", о котором рассказала эксперт Ольга Бондарович.

"Метод помидора", широко применяется в тайм-менеджменте. В классическом варианте техники 30 минут распределяются на два этапа: 25 тратятся на работу, а 5 минут — на отдых. После четырёх этапов необходимо сделать перерыв не менее чем на 15 минут. Чередование работы и отдыха позволит человеку регулировать уровень нагрузки в течение рабочего дня", – говорит эксперт в беседе с РИАМО.

Важно не забывать заботиться о себе и отслеживать свое состояние, брать определенное количество задач, с которыми точно можно справиться. Стоит также регулировать нагрузку и придерживаться темпа, который позволит сохранить продуктивность.

Универсального способа, как избавиться от выгорания или не допустить его, не существует, поэтому специалист рекомендует понять личные причины которые могут привести к этому состоянию.