Эксперт назвала мысли об увольнении признаком эмоционального выгорания

Эмоциональное выгорание состоит из нескольких этапов. На одном из них человек переходит на формальное общение, появляются мысли об увольнении, при этом чаще всего это состояние проявляется внезапно. Об этом рассказала эксперт Ольга Бондарович.

"Первый из них — предупреждающий, его также называют "стадия горящего глаза". Сотрудник замотивирован решать рабочие задачи, берёт на себя слишком много проектов, начинает больше работать и не оставляет времени на отдых. Появляется переутомление, происходит спад активности. На следующем этапе начинается дистанцирование от коллег. Человек переходит на формальное общение, появляются мысли об увольнении", — объяснила специалист в разговоре с РИАМО.

По словам Бондарович, позже подключаются эмоциональные реакции: обесценивание, чувство тоски, печали и безысходности. Сотрудник ещё больше недоволен собой, ему всё равно, как одеваться, он чувствует себя одиноко, нарушается сон, усиливаются страхи. Ощущение безысходности достигает своего пика, и человек не видит выхода из сложившейся ситуации.

Затем наступает этап спада, совершается больше ошибок, снижается работоспособность. Чаще всего это происходит внезапно. Например, человек получает новую должность, а вместе с ней задачи, требующие определённого уровня подготовки. Таким образом, копится напряжение, которое и перерастает в эмоциональное выгорание, резюмировала эксперт.