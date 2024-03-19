Больше двигаться и медитировать: Названы топовые способы "не перегореть" на работе
Психолог Балашова: Уберечься от выгорания на работе помогут сон и медитация
Заядлые трудоголики часто становятся заложниками эмоционального выгорания, которое ухудшает качество жизни и даже подрывает здоровье организма. Избежать неприятных последствий напряжённой работы поможет ряд ритуалов, заявила кандидат психологических наук Валерия Балашова.
Человек рискует перегореть не только из-за плохих условий труда и жёстких дедлайнов, но и из-за собственных качеств вроде гиперответственности и перфекционизма. Избавившись от раздражающих триггеров, трудовую деятельность можно вернуть в комфортное русло, посоветовала эксперт. Не зацикливаться на рабочих моментах помогут, например, медитация, физическая активность и здоровый сон. Также следует попробовать дыхательные практики. А если закрепить успех уходом за собой, о выгорании можно будет забыть.
"Справиться с выгоранием на работе возможно, если применять осознанные стратегии самозащиты и самовосстановления. Важно находить баланс между работой и личной жизнью, уделять внимание себе и своему здоровью, чтобы сохранить энергию и энтузиазм для достижения своих целей", — заключила Балашова в беседе с "Вечерней Москвой".
Проверенным "лекарством" от эмоциональных катаклизмов является правильное питание, рассказывал Life.ru ранее. Топ антистресс-продуктов возглавляют рыба, чай и шоколад.
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