Больше двигаться и медитировать: Названы топовые способы "не перегореть" на работе

Человек рискует перегореть не только из-за плохих условий труда и жёстких дедлайнов, но и из-за собственных качеств вроде гиперответственности и перфекционизма. Избавившись от раздражающих триггеров, трудовую деятельность можно вернуть в комфортное русло, посоветовала эксперт. Не зацикливаться на рабочих моментах помогут, например, медитация, физическая активность и здоровый сон. Также следует попробовать дыхательные практики. А если закрепить успех уходом за собой, о выгорании можно будет забыть.