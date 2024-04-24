Шеф-повар раскрыл главный секрет жарки сочного шашлыка

Чтобы шашлык получился вкусным, его нужно жарить на шампурах, а не на решётке для барбекю. При этом и шампуры, и мангал должны быть изготовлены из стали высокого качества, объяснил шеф-повар Максим Трофимов.

В приготовлении вкусного шашлыка немало значительных нюансов. Ранее Трофимов рассказывал, что для сочного мяса важен не только мангал с шампурами, но и правильный выбор дров. Лучше всего подойдут берёза или дуб — от них будет стабильный жар, а ещё они достаточно долго тлеют. Если добыть дрова нет возможности, то их можно заменить углём — его легко можно найти на прилавках большинства магазинах. Предпочтение стоит отдать крупным кускам, чтобы костру "было чем дышать".