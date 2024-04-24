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24 апреля, 19:16

Шеф-повар раскрыл главный секрет жарки сочного шашлыка

Шеф-повар Трофимов: Вкусный шашлык нужно жарить на шампурах, а не решётке

Вкусный шашлык по особому рецепту. Фото © Freepik.com / pressahotkey

Вкусный шашлык по особому рецепту. Фото © Freepik.com / pressahotkey

Чтобы шашлык получился вкусным, его нужно жарить на шампурах, а не на решётке для барбекю. При этом и шампуры, и мангал должны быть изготовлены из стали высокого качества, объяснил шеф-повар Максим Трофимов.

"Если выбирать между шампурами и решёткой — однозначно шампуры. Шампуры, как и мангал, должны быть из хорошей стали. Во-первых, решётка — это только право и лево, а шампуры можно крутить. Во-вторых, толщина мяса тоже отвечает за его сочность. Если вы захотите пожарить мясо на решётке, вам надо нарезать его достаточно тонко, чтобы оно прожарилось со всех сторон. Шашлык — это квадратные, толстые и сочные куски мяса", — рассказал кулинарный эксперт в беседе с NEWS.ru.
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В приготовлении вкусного шашлыка немало значительных нюансов. Ранее Трофимов рассказывал, что для сочного мяса важен не только мангал с шампурами, но и правильный выбор дров. Лучше всего подойдут берёза или дуб — от них будет стабильный жар, а ещё они достаточно долго тлеют. Если добыть дрова нет возможности, то их можно заменить углём — его легко можно найти на прилавках большинства магазинах. Предпочтение стоит отдать крупным кускам, чтобы костру "было чем дышать".

Юрий Лысенко
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