Шеф-повар раскрыл главный секрет жарки сочного шашлыка
Шеф-повар Трофимов: Вкусный шашлык нужно жарить на шампурах, а не решётке
Вкусный шашлык по особому рецепту. Фото © Freepik.com / pressahotkey
Чтобы шашлык получился вкусным, его нужно жарить на шампурах, а не на решётке для барбекю. При этом и шампуры, и мангал должны быть изготовлены из стали высокого качества, объяснил шеф-повар Максим Трофимов.
"Если выбирать между шампурами и решёткой — однозначно шампуры. Шампуры, как и мангал, должны быть из хорошей стали. Во-первых, решётка — это только право и лево, а шампуры можно крутить. Во-вторых, толщина мяса тоже отвечает за его сочность. Если вы захотите пожарить мясо на решётке, вам надо нарезать его достаточно тонко, чтобы оно прожарилось со всех сторон. Шашлык — это квадратные, толстые и сочные куски мяса", — рассказал кулинарный эксперт в беседе с NEWS.ru.
В приготовлении вкусного шашлыка немало значительных нюансов. Ранее Трофимов рассказывал, что для сочного мяса важен не только мангал с шампурами, но и правильный выбор дров. Лучше всего подойдут берёза или дуб — от них будет стабильный жар, а ещё они достаточно долго тлеют. Если добыть дрова нет возможности, то их можно заменить углём — его легко можно найти на прилавках большинства магазинах. Предпочтение стоит отдать крупным кускам, чтобы костру "было чем дышать".