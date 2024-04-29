5 неочевидных плюсов быть эгоисткой, о которых все "удачно" забывают

Эгоист — это человек, который ставит свои собственные интересы и потребности на первое место без особого внимания к нуждам и желаниям других людей. В обществе эгоизм обычно воспринимается отрицательно, как негативная черта характера. Однако есть и положительные стороны этого явления. Давайте рассмотрим пять неочевидных плюсов быть эгоисткой, о которых все "удачно" забывают.

Плюс № 1. Вы возьмёте на себя ответственность за свою жизнь

Как здоровый эгоизм может помочь вам построить счастливую жизнь. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Когда мы ставим себя на первое место, то осознаём, что именно наши решения и действия определяют будущее. Мы перестаём полагаться на других людей и внешние обстоятельства и начинаем принимать собственные решения, идя по своему пути и создавая жизнь, которую действительно хотим. Разве это не плюс?

Плюс № 2. Вы позволите себе привилегию не общаться с неприятными вам людьми

Если вы не наслаждаетесь общением с определёнными людьми, будучи эгоисткой, легко сможете отказаться от этого общения без малейшего чувства вины. Взамен сможете окружить себя только теми людьми, которые приносят радость, вдохновение и оказывают поддержку. Это помогает создать положительную атмосферу в жизни и повысить ваше эмоциональное благополучие.

Плюс № 3. Вы легко будете просить помощи

Почему быть эгоисткой полезно? Фото © Shutterstock / FOTODOM

Когда мы осознаём свои потребности и ценности, то более уверенно обращаемся к другим за поддержкой и помощью. Эгоизм не подразумевает, что вы будете требовать подмоги у всех подряд. Это означает, что вы будете осведомлены о своих потребностях и сумеете просить о помощи, когда это действительно необходимо. И у вас не появится даже ни одной мысли, что это может кого-то там напрячь. Такой принцип действий поспособствует развитию и росту личности и достижению больших высот.

Плюс № 4. Вы сможете легко переживать отказы

Эгоисты судят по себе и понимают, что каждый имеет право на личное мнение и выбор и отказ не является чем-то плохим. Они не принимают "нет" как что-то личное или оскорбительное, а просто как естественную часть жизни. Это помогает не бояться рисковать, искать новые возможности и не унывать при неудачах. Здоровый эгоизм позволяет нам сохранять свою силу и энергию даже после отказов и продолжать двигаться вперед.

Плюс № 5. Вы разберётесь, что вам действительно нравится в жизни

5 преимуществ быть эгоисткой. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Когда мы ставим себя на первое место, то начинаем лучше понимать себя и свои личные предпочтения. Поверьте, среди эгоистов крайне мало людей, которые не знают, что приносит им радость и удовлетворение в жизни. Скорее, они не могут решить, что это конкретно из длинного списка хотелок. Эгоисты даже не думают соответствовать ожиданиям других людей и начинают следовать своим собственным желаниям. Такой подход помогает создать более счастливую и удовлетворённую жизнь, где человек делает то, что ему действительно нравится.