Психолог объяснила, как не угодить в ловушку токсичных комплиментов

Комплимент — это не только проверенный временем способ сделать кому-то приятно, но и коварный метод для манипуляции и контроля над человеком, предупредила психолог Ольга Романив. Распознать фальшивые любезности нетрудно, поделилась она с "Вечерней Москвой".

По словам собеседницы издания, чаще всего токсичные комплименты делаются для "прогрева" перед просьбой или требованием. Например, если кто-то из знакомых сначала восхваляет ваш талант, а затем просит оказать ему услугу, — это манипуляция. Не реже похвала используется с целью добиться от человека желаемых действий.

"Как красиво ты складываешь вещи в шкафу, у меня никогда так не получится" — и всё, вы на радостях готовы взять на себя все домашние дела", — привела пример Романив.

Обольщаться не стоит и в том случае, если комплимент противоречит фактическим действиям близкого человека. Как бы ни звучала похвала, она вряд ли отражает настоящие мысли постоянно критикующего вас родственника или знакомого. Психолог призвала вовремя распознавать фальшивки и пресекать любые попытки взять себя под контроль. Только так можно защитить свою эмоциональную и психологическую целостность.