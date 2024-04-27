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26 апреля, 22:58

Психолог рассказала, как общаться с токсичными родственниками

Психолог Прудкая советует не позволять родственникам вмешиваться в личную жизнь

Психолог Прудкая советует не позволять родственникам вмешиваться в личную жизнь. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Психолог Прудкая советует не позволять родственникам вмешиваться в личную жизнь. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Чтобы понять, что близкие люди ведут себя токсично, нужно опираться на внутренние ощущения, рассказала "Тульской службе новостей" практический психолог Мария Прудкая.

По её словам, токсичность может проявляться по-разному. Например, если на человека давят, когда он не хочет чем-то делиться, дают непрошенные советы или пытаются сделать что-то вместо кого-то. Если же человек понимает внутренние границы, он будет транслировать их окружающим.

Порой и простое выражение заботы может восприниматься другими людьми как контроль. В этом случае лучше выйти на открытый разговор. Вполне возможно, что после адекватной беседы родственник вас услышит. А вот если нет, это и будет признаком токсичности. Чтобы отстаивать свои права в семье, важно справляться с эмоциями.

"Когда что-то говоришь, стоит быть спокойным и понимать, что ты выражаешь и какими словами. Для работы с эмоциями следует обращаться именно к специалисту, который поможет найти точку баланса: как со мной можно или нельзя", — пояснила Прудкая.

Иногда полезно переключить фокус внимания исключительно на собственную жизнь. Тогда будет уже не так важно, что говорят родственники, либо их слова будут восприниматься спокойно, с юмором и любовью. Нужно понимать, что они живут одним образом, а вы другим. Иногда они попросту не умеют разговаривать по-другому.

По словам эксперта, контроль над жизнью человека со стороны родственников может свидетельствовать о его мягких границах. В этом случае нужно взращивать собственную целостность, опору на себя, а также стараться выходить из позиции жертвы. Порой люди отзеркаливают ваше состояние. В этой и любых ситуациях стоит искать выход через адекватный диалог.

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Ранее Life.ru писал, как распознать токсичного приятеля и понять, что от него пора отдалиться. Достаточно шести признаков. Один из них — вы всегда делаете первый шаг.

Анатолий Симоненко
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