Четыре внутренние установки, которые стабильно мешают вам добиваться успеха

Каждый из нас стремится к чему-то большему, к так называемому успеху. Порой на пути к нему возникают невидимые препятствия. Но, справедливости ради, не все из них исходят извне. Зачастую наши убеждения становятся препятствиями на пути к мечте. Разбираем четыре распространённые привычки, которые могут серьёзно навредить вашему прогрессу.

Установка "У меня не хватит силы воли"

Четыре убеждения, мешающих достичь успеха: как их преодолеть. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Многие из нас отказываются от новых начинаний, считая, что не хватит на это моральных сил. Научные исследования опровергают эту идею: уровень силы воли не уменьшается по ходу дела. Это скорее вопрос вашего отношения к собственным ресурсам. Если перестать видеть усталость как нечто неизбежное, вы обнаружите, что эмоциональной энергии у вас гораздо больше, чем изначально казалось.

Установка "Я этого не заслуживаю"

Почему вы не достигаете успеха: причины и решения. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Так называемый синдром самозванца мешает многим талантливым людям чувствовать уверенность в своих достижениях. Вы начинаете думать, что не заслужили этот успех и что скоро окружающие это заметят. Чтобы избавиться от угнетающего чувства, акцентируйте внимание на реальных достижениях и регулярно напоминайте себе о них. Важно понимать, что каждое достижение — это результат личных усилий, навыков и принятых решений.

Установка "У меня слишком много дел"

Как ваши мысли мешают вашему успеху: разбор проблем. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Жизнь современного человека полна забот, и иногда кажется, что на действительно важные дела совсем не остаётся времени. Однако часто мы сами создаём себе лишние обязанности, которые отнимают у нас энергию и время. Чтобы это изменить, попробуйте приоритизировать задачи, отделяя действительно важное от маловажного. Возможно, стоит отказаться от некоторых дел, не приносящих удовлетворения или продвижения к цели.

Установка "Я недостаточно хорош(а)"

Барьеры на пути к мечте: избавляемся от вредных установок. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Самокритика может быть полезна для самосовершенствования, но когда она перерастает в постоянное недовольство собой, то становится проблемой. Если ваш внутренний критик постоянно заставляет сомневаться в собственных способностях, попробуйте изменить подход к самооценке. Научитесь видеть в себе не только ошибки, но и успехи, это поможет вам быть более уверенным и счастливым.