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30 апреля, 10:00

10 настолько милых фото зевающих питомцев, что ваши скулы сведёт от улыбки

Вы когда-нибудь видели, как зевают котики? А собачки? Это не только мило, но и очень смешно. Если в вашей жизни такого опыта ещё не было, пришло время исправлять ситуацию. Собрали 10 смешных примеров. Но будьте осторожны — захочется не только умиляться, но и зевать.

"Он не сумасшедший, он просто так зевает", — EnterTheBateman.

Фото © Reddit / EnterTheBateman

Фото © Reddit / EnterTheBateman

"Утренний зёв", — sfreeman8875.

Фото © Reddit / sfreeman8875

Фото © Reddit / sfreeman8875

"Две дурилки", — loopdeloops.

Фото © Reddit / loopdeloops

Фото © Reddit / loopdeloops

"Сфоткал сову, когда она зевала", — kcoolin.

Фото © Reddit / kcoolin

Фото © Reddit / kcoolin

"Когда мой кот зевает, выглядит так, будто он поёт", — bubonicbombshell.

Фото © Reddit / bubonicbombshell

Фото © Reddit / bubonicbombshell

"Соревнование по зеванию", — Mousse_Impossible.

Фото © Reddit / Mousse_Impossible

Фото © Reddit / Mousse_Impossible

"Василий! Что с тобой?" jinx1592.

Фото © Reddit / jinx1592

Фото © Reddit / jinx1592

"Зевающего ёжика видели?" ac130-specter.

Фото © Reddit / ac130-specter

Фото © Reddit / ac130-specter

"Моя собака Бентли зевает", — EmersonDog314.

Фото © Reddit / EmersonDog314

Фото © Reddit / EmersonDog314

"Потягушки!" Sayomi_Koneko.

Фото © Reddit / Sayomi_Koneko

Фото © Reddit / Sayomi_Koneko

Обложка ©

Reddit / EmersonDog314, EnterTheBateman

Сергей Трофимов
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