10 настолько милых фото зевающих питомцев, что ваши скулы сведёт от улыбки
Вы когда-нибудь видели, как зевают котики? А собачки? Это не только мило, но и очень смешно. Если в вашей жизни такого опыта ещё не было, пришло время исправлять ситуацию. Собрали 10 смешных примеров. Но будьте осторожны — захочется не только умиляться, но и зевать.
"Он не сумасшедший, он просто так зевает", — EnterTheBateman.
Фото © Reddit / EnterTheBateman
"Утренний зёв", — sfreeman8875.
Фото © Reddit / sfreeman8875
"Две дурилки", — loopdeloops.
Фото © Reddit / loopdeloops
"Сфоткал сову, когда она зевала", — kcoolin.
Фото © Reddit / kcoolin
"Когда мой кот зевает, выглядит так, будто он поёт", — bubonicbombshell.
Фото © Reddit / bubonicbombshell
"Соревнование по зеванию", — Mousse_Impossible.
Фото © Reddit / Mousse_Impossible
"Василий! Что с тобой?" — jinx1592.
Фото © Reddit / jinx1592
"Зевающего ёжика видели?" — ac130-specter.
Фото © Reddit / ac130-specter
"Моя собака Бентли зевает", — EmersonDog314.
Фото © Reddit / EmersonDog314
"Потягушки!" — Sayomi_Koneko.
Фото © Reddit / Sayomi_Koneko
Reddit / EmersonDog314, EnterTheBateman