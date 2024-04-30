10 настолько милых фото зевающих питомцев, что ваши скулы сведёт от улыбки

Вы когда-нибудь видели, как зевают котики? А собачки? Это не только мило, но и очень смешно. Если в вашей жизни такого опыта ещё не было, пришло время исправлять ситуацию. Собрали 10 смешных примеров. Но будьте осторожны — захочется не только умиляться, но и зевать.