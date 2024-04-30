Аниматоршу Нелямим проверяют из-за развратных вечеринок для детей с поцелуями и алкоголем
Прокуратура Москвы проверяет аниматоршу из-за вечеринок с поцелуями девочек
На тусовках у московской аниматорши девочки-подростки пьют алкоголь и целуются. Фото © Telegram / SHOT
Прокуратура Москвы займётся проверкой детской аниматорши, которая устраивает вечеринки, где девочки-подростки целуются друг с другом и пьют алкоголь. На своих тусовках ведущая любит поражать всех своими нарядами, главной фишкой которых являются очень короткие юбки. Об этом сообщает SHOT.
Прокуратура проверит аниматоршу, на тусовках у которой целуются и пьют алкоголь подростки. Видео © Telegram / SHOT
Тусовщица родом из Нижнего Новгорода, но вместе со своими вечеринками она решила перекочевать в Москву. Она использует псевдоним Нелямим, но в действительности её зовут Неля Сергеева. В сети можно найти множество её откровенных фотографий, но популярность она приобрела и за свой креативный подход к развлечению детей. Например, на её фиестах подростки поедали шоколадную пасту из подгузника и танцевали, облачившись в костюмы унитазов.
Родители подростков, которые посещали мероприятия Нелямим, решили связаться с прокуратурой, увидев выложенные ведущей фотографии, где целовались и пили алкоголь несовершеннолетние девочки.
Аниматорша утверждает, что она не проводит подобных конкурсов и не включает песни с недетским содержанием без предварительного согласования с родителями. Что касается алкоголя, то, по словам Сергеевой, детям наливали лишь "по бокальчику" шампанского — для настроения.
Ранее в Москве двое пьяных подростков изнасиловали 14-летнюю девочку. Ребята 2006 года рождения развлекались на вечеринке в Вокзальном переулке. Напившись, они решили надругаться над своей 14-летней приятельницей. Позже девочка рассказала о случившемся своим родителям, которые позвонили в полицию.