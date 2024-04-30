Аниматоршу Нелямим проверяют из-за развратных вечеринок для детей с поцелуями и алкоголем

Прокуратура Москвы займётся проверкой детской аниматорши, которая устраивает вечеринки, где девочки-подростки целуются друг с другом и пьют алкоголь. На своих тусовках ведущая любит поражать всех своими нарядами, главной фишкой которых являются очень короткие юбки. Об этом сообщает SHOT.

Прокуратура проверит аниматоршу, на тусовках у которой целуются и пьют алкоголь подростки. Видео © Telegram / SHOT

Тусовщица родом из Нижнего Новгорода, но вместе со своими вечеринками она решила перекочевать в Москву. Она использует псевдоним Нелямим, но в действительности её зовут Неля Сергеева. В сети можно найти множество её откровенных фотографий, но популярность она приобрела и за свой креативный подход к развлечению детей. Например, на её фиестах подростки поедали шоколадную пасту из подгузника и танцевали, облачившись в костюмы унитазов.

Родители подростков, которые посещали мероприятия Нелямим, решили связаться с прокуратурой, увидев выложенные ведущей фотографии, где целовались и пили алкоголь несовершеннолетние девочки.

Аниматорша утверждает, что она не проводит подобных конкурсов и не включает песни с недетским содержанием без предварительного согласования с родителями. Что касается алкоголя, то, по словам Сергеевой, детям наливали лишь "по бокальчику" шампанского — для настроения.