В Москве два пьяных подростка изнасиловали 14-летнюю девочку
В Москве полиция задержала подростков, изнасиловавших 14-летнюю девочку
Полиция в Москве задержала двоих подростков, которым предъявлены обвинения в том, что они в состоянии алкогольного опьянения изнасиловали знакомую 14-летнюю девочку в квартире на севере Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка СК РФ в Telegram-канале.
По версии следствия, преступление было совершено 22 января, когда подростки 2006 года рождения развлекались в квартире дома в Вокзальном переулке в Москве. Напившись, двое ребят надругались над 14-летней знакомой. Спустя некоторое время девочка рассказала своим родителям о происшествии, а они обратились в правоохранительные органы.
"Возбуждено уголовное дело в отношении двух молодых людей 2006 года рождения. Они обвиняются в совершении преступлений… "изнасилование", "насильственные действия сексуального характера", — сказано в сообщении ведомства.
Следствие ходатайствует перед Головинским районным судом Москвы об аресте обвиняемых и заключении их под стражу. Проводятся необходимые судебные проверки.
Ранее мужчина изнасиловал свою племянницу во время семейного праздника. 13-летняя девочка осталась ночевать у двоюродной сестры после её дня рождения. По её словам, дядя прилёг к ней на кровать и начал трогать.
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