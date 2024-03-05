В Москве два пьяных подростка изнасиловали 14-летнюю девочку

Полиция в Москве задержала двоих подростков, которым предъявлены обвинения в том, что они в состоянии алкогольного опьянения изнасиловали знакомую 14-летнюю девочку в квартире на севере Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка СК РФ в Telegram-канале.

По версии следствия, преступление было совершено 22 января, когда подростки 2006 года рождения развлекались в квартире дома в Вокзальном переулке в Москве. Напившись, двое ребят надругались над 14-летней знакомой. Спустя некоторое время девочка рассказала своим родителям о происшествии, а они обратились в правоохранительные органы.

"Возбуждено уголовное дело в отношении двух молодых людей 2006 года рождения. Они обвиняются в совершении преступлений… "изнасилование", "насильственные действия сексуального характера", — сказано в сообщении ведомства.

Следствие ходатайствует перед Головинским районным судом Москвы об аресте обвиняемых и заключении их под стражу. Проводятся необходимые судебные проверки.