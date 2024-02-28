Свидание с девушкой из чат-бота обернулось для 17-летнего парня групповым изнасилованием в лесу

В Подмосковье изнасиловали 17-летнего студента, приехавшего на свидание с девушкой из чат-бота для знакомств. Mash пишет, что парня ждали вовсе не для хорошего времяпрепровождения, а чтобы ограбить, и, на его беду, у молодого человека не было при себе денег.

Даму для свидания второкурсник одного из вузов столицы нашёл ещё 25 февраля в приложении. Она представилась Валерией и предложила встретиться тем же вечером. Девушка пришла к месту рандеву и сразу же пригласила нового знакомого к себе домой. Они зашли в подъезд одной из многоэтажек на Дмитровском шоссе, поднялись несколькими этажами выше, и девушка внезапно заявила, что забыла взять с собой ключи. После этого парня ударил сзади по голове поджидавший сообщник Леры. Он обвинил напуганного парня в том, что студент встречается с девушкой его друга и за это придётся отвечать.

Парня запугали, посадили в машину и отвезли в лес в Долгопрудном, где их ждал ещё один подельник. Вдвоём они увели студента поглубже в лес, к заброшенному зданию, отняли телефон и потребовали отдать им все наличные. В карманах пленника было негусто — всего 100 рублей. Попытки написать с его телефона знакомым ради денег тоже ничего не принесли. Поняв, что наживы не будет, разочарованные грабители не придумали ничего лучше, чем изнасиловать свою жертву, засняв происходящее на телефон.

Пострадавший парень сообщил всё отцу, а тот подал заявление в полицию. СК приступил к проверке обстоятельств. Правоохранители разыскивают двоих мужчин азиатской внешности и девушку 15–16 лет.