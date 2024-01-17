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17 января, 18:41

Москвич изнасиловал 22-летнего бойфренда дочери

СМИ: 22-летний москвич обвинил отца подруги в изнасиловании

Молодой житель Москвы написал заявление в полицию после надругательства со стороны отца девушки. Пенсионер изнасиловал парня, когда тот навестил его дочь в Митино, со ссылкой на информированный источник сообщает "Рен-ТВ".

По словам собеседника телеканала, неприятности интимного характера пришли в жизнь 22-летнего москвича 15 января. В этот день он приехал к 21-летней подруге на Барышиху. Однако поворковать влюблённой парочке помешал 66-летний папа девушки, который решил узнать молодого человека получше за рюмочкой спиртного.

"Мужчина решил выпить вместе с кавалером дочери. В итоге застолье закончилось изнасилованием. Молодой человек утверждает, что отец подруги надругался над ним", — поделился информатор, добавив, что после заявления в полицию злоумышленника задержали.

На Урале мужчина изнасиловал племянницу на семейном празднике
На Урале мужчина изнасиловал племянницу на семейном празднике

А недавно в Хабаровском крае арестовали насильника-извращенца, который обесчестил двух молодых девушек у себя в машине. После содеянного преступник заставил заложниц удовлетворять друг друга, угрожая шнурком.

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Илья Пушкарев
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