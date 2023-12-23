На Урале мужчина изнасиловал племянницу на семейном празднике
Kp.ru: В Екатеринбурге дядя изнасиловал 13-летнюю племянницу на дне рождения
В Екатеринбурге 13-летнюю девочку изнасиловали, когда она осталась ночевать у двоюродной сестры после её дня рождения. Как рассказал kp.ru инсайдер, к Кате (имя девочки изменено) прилёг на кровать её дядя и трогал около 20 минут.
"Несовершеннолетняя утверждает, что дядя приставал к ней в пятом часу ночи. А потом на полчаса закрылся в ванной, после чего лёг спать на диван, который был рядом с кроватью девочек. Спустя два дня Катя рассказала о случившемся отцу — родитель сразу же написал заявление", — сообщил инсайдер.
Правоохранители пришли в квартиру к мужчине и изъяли у него комплект постельного белья, махровые полотенца и покрывало. У девочки взяли на экспертизу футболку и шорты. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера", подозреваемый задержан.
Ранее в Санкт-Петербурге задержали серийного педофила, который с 2017 по 2023 год изнасиловал как минимум трёх девочек в возрасте до 16 лет. При этом следователи предполагают, что жертв педофила могло быть больше. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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