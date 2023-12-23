На Урале мужчина изнасиловал племянницу на семейном празднике

В Екатеринбурге 13-летнюю девочку изнасиловали, когда она осталась ночевать у двоюродной сестры после её дня рождения. Как рассказал kp.ru инсайдер, к Кате (имя девочки изменено) прилёг на кровать её дядя и трогал около 20 минут.

"Несовершеннолетняя утверждает, что дядя приставал к ней в пятом часу ночи. А потом на полчаса закрылся в ванной, после чего лёг спать на диван, который был рядом с кроватью девочек. Спустя два дня Катя рассказала о случившемся отцу — родитель сразу же написал заявление", — сообщил инсайдер.

Правоохранители пришли в квартиру к мужчине и изъяли у него комплект постельного белья, махровые полотенца и покрывало. У девочки взяли на экспертизу футболку и шорты. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера", подозреваемый задержан.