На Урале уволили медбрата, который пьяным пытался сделать МРТ 10-летнему ребёнку
В Каменске-Уральском Свердловской области уволили пьяного медбрата, который пытался сделать десятилетнему ребёнку МРТ. Об этом пишет телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА.
Пьяный медбрат пытался сделать МРТ 10-летнему мальчику. Видео © SHOT ПРОВЕРКА
Всё началось с того, что родители ночью привезли 10-летнего сына с подозрением на сотрясение мозга в горбольницу №3. Ребёнка отправили на МРТ, но на пороге кабинета их ждал пьяный медбрат, который спал прямо на полу. Кроме того, по словам родителей мальчика, врач, пришедший исправить ситуацию, тоже был под градусом.
Пьяный медбрат — Даниил А. — выпускник свердловского медицинского колледжа 2019 года. В этой больнице он работал около четырёх лет в качестве рентген-лаборанта, но теперь врачебная карьера у него оборвалась. Судя по социальным сетям молодого человека, алкоголем он увлекается не меньше, чем медициной.
Ранее Life.ru писал, что в Кирове пьяная врач-рентгенолог четыре часа не могла расшифровать снимки детей. Она закрылась в кабинете с коллегой и "поминала бабушку". Родители рассказали, что администрация после их инцидента попряталась в кабинетах, а полицейские на вызов не приехали. Они написали заявление.