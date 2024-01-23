В Кирове пьяный врач 4 часа не могла отдать снимки детям, потому что "поминала бабушку"

В Кирове пьяная врач-рентгенолог четыре часа не могла расшифровать снимки детей. Она закрылась в кабинете с коллегой и, по её словам, "поминала бабушку", сообщает "SHOT Проверка". Теперь в инциденте разбирается полиция.

В Кирове пьяная врач четыре часа не могла описать снимки детей. Видео © t.me / "SHOT Проверка"

По данным телеграм-канала, девятиклассники из школы № 74 проходили флюорографию для военкомата в местной больнице. Процедуру провели быстро, однако, когда пришло время получить описание, из кабинета долгое время никто не выходил. Как утверждают мамы подростков, в очереди находились больные ОРВИ и ковидом. Врач на просьбы детей отдать результаты обследования не реагировала.

Тогда школьники позвонили родителям — те приехали и застали рентгенолога в кабинете с помощником. По их словам, в помещении сильно пахло спиртным, а доктор еле стояла на ногах. Она попыталась оправдаться тем, что у неё умерла бабушка. Сначала медик отрицала, что выпила, но потом заявила, что "может себе позволить" помянуть родственницу.

Родители рассказали, что администрация после их инцидента попряталась в кабинетах, а полицейские на вызов не приехали. Было подано заявление в полицию с требованием разобраться в ситуации.