Не хотел отпускать: Пьяный хабаровчанин избил жену и выбил окна в приехавшей за ней скорой

Стражи правопорядка Хабаровского края задержали 42-летнего жителя краевого центра. Как передаёт телеграм-канал Amur Mash, опубликовавший видеозапись с места событий, пьяный хабаровчанин сначала избил свою супругу, а потом напал на врачей, приехавших ей помочь.

Хабаровчанин разбил окно в скорой, потому что медики хотели отвезти его жену в больницу. Видео © t.me / Amur Mash

По данным канала, происшествие произошло недавно в одной из квартир на улице Совхозной. Женщина вызвала для себя скорую помощь после того, как её избил муж. Прибывшие на место инцидента медики хотели доставить потерпевшую в больницу, однако дебошир не хотел отпускать свою возлюбленную.

Мужчина принялся оскорблять врачей, кидаться на них и в какой-то момент даже разбил стекло машины скорой помощи. Впоследствии злоумышленника скрутили сотрудники правоохранительных органов, а потерпевшая так и не стала писать на него заявление.