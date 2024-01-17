Пьяный мужчина избил фельдшера скорой в Саратове, приехавшего на вызов к его жене
МВД: В Саратове пьяный мужчина избил фельдшера, приехавшего на вызов к его жене
В Саратове пьяный мужчина набросился с кулаками на фельдшера скорой медицинской помощи, который приехал на вызов к его больной жене. Об этом пишет в телеграм-канале региональный главк МВД.
Сообщение в полицию о нападении на фельдшера 1997 года рождения поступило в 18:30 (17:30 по Москве). Сейчас правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.
"Медики были вызваны в одну из квартир дома на улице Гвардейская для оказания помощи женщине. В процессе осмотра её супруг, находящийся в квартире в состоянии опьянения, нанёс медработнику телесные повреждения. На место происшествия незамедлительно были направлены сотрудники патрульно-постовой службы полиции", — пишет пресс-служба ведомства.
Агрессора доставили в отдел полиции. В Саратовской области это уже третий случай нападения на сотрудников скорой помощи.
Впрочем, достаться врачам может, даже если они несут благо. Например, в татарстанском Зеленодольске фельдшеры приехали на вызов к женщине, которая заявила, что больна CoViD-19. На месте выяснилось, что она просто пьяна, зато ничем не болеет. Вместо того чтобы обрадоваться, женщина ударила локтем врача, впечатав в стену.
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