Пьяный мужчина избил фельдшера скорой в Саратове, приехавшего на вызов к его жене

В Саратове пьяный мужчина набросился с кулаками на фельдшера скорой медицинской помощи, который приехал на вызов к его больной жене. Об этом пишет в телеграм-канале региональный главк МВД.

Сообщение в полицию о нападении на фельдшера 1997 года рождения поступило в 18:30 (17:30 по Москве). Сейчас правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.

"Медики были вызваны в одну из квартир дома на улице Гвардейская для оказания помощи женщине. В процессе осмотра её супруг, находящийся в квартире в состоянии опьянения, нанёс медработнику телесные повреждения. На место происшествия незамедлительно были направлены сотрудники патрульно-постовой службы полиции", — пишет пресс-служба ведомства.

Агрессора доставили в отдел полиции. В Саратовской области это уже третий случай нападения на сотрудников скорой помощи.