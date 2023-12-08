В Энгельсе пьяный неадекват избил сотрудников скорой по пути в больницу
Под Саратовом пьяный пациент избил сотрудников скорой помощи
В Энгельсе Саратовской области пьяный мужчина избил сотрудников скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. Неадекват был задержан полицейскими.
"7 декабря в вечернее время на территории одной из больниц г. Энгельса 40-летний мужчина, находясь в неадекватном состоянии, во время его доставления в приёмный покой для последующей госпитализации причинил телесные повреждения сотрудникам бригады скорой помощи", — говорится в опубликованном сообщении.
Против дебошира составили административный протокол за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Проводится проверка.
Ранее в Татарстане пьяная женщина вызвала скорую помощь из-за "ковида" и так не хотела отпускать врачей, что устроила драку. Бригада поняла, что пациентка не в себе, и решила уехать, однако та накинулась на них с кулаками.
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