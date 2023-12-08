В Энгельсе пьяный неадекват избил сотрудников скорой по пути в больницу

В Энгельсе Саратовской области пьяный мужчина избил сотрудников скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. Неадекват был задержан полицейскими.

"7 декабря в вечернее время на территории одной из больниц г. Энгельса 40-летний мужчина, находясь в неадекватном состоянии, во время его доставления в приёмный покой для последующей госпитализации причинил телесные повреждения сотрудникам бригады скорой помощи", — говорится в опубликованном сообщении.

Против дебошира составили административный протокол за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Проводится проверка.