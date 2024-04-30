Москвичам рассказали о коротком "апогее тепла" Синоптик Леус сообщил, что в Москве ожидается переменная облачность и до +22 30 апреля, 09:06 Москву ждёт самый тёплый день в апреле. Обложка © АГН "Москва" / Артур Новосильцев

В Москве столбик термометра поднимется до +22 градусов, ожидается переменная облачность, без осадков, что сделает 30 апреля самым тёплым днём текущей недели. Об этом говорится на сайте "Метеовести.ру".

"Дождей пока не ожидается, и потепление достигнет своего апогея, а усиливающийся ветер напомнит о скорых погодных переменах. Это будет самый тёплый день нынешней недели", — написал в телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Причиной хорошей погоды стал североатлантический циклон, продвинувшийся к Вятке, в результате чего столичный регион попадёт под влияние его тёплого сектора. Атмосферное давление будет падать и составит 755 мм рт. ст., что выше нормы, отметил Леус. А вот с 1 мая погода в московском регионе начнёт портиться, температура опустится до +17, местами пройдут дожди, поднимется ветер.

Ранее Life.ru предупреждал москвичей о том, что столицу ждут слабые заморозки на день празднования Пасхи, 5 мая, волна холода накроет московский регион почти через неделю. В ночные часы температура воздуха может понижаться до 0 градусов.

Авторы Татьяна Миссуми