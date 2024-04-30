Панихида по жертвам теракта проходит у "Крокуса" на 40-й день
Мемориал у здания "Крокуса". Видео © Life.ru
На стихийном мемориале около подмосковного "Крокус сити холла", где более месяца назад был совершён теракт, продолжают собираться люди. Сегодня 40 дней со дня трагедии, унёсшей жизни более сотни человек. Life.ru публикует кадры с места событий.
Мемориал у здания "Крокуса". Видео © Life.ru
К "Крокусу" с цветами и лампадками приходят семьи жертв теракта, а также неравнодушные граждане. У стен здания люди оставляют фотографии погибших, плюшевые игрушки и памятные записки. Также сюда приехали священники и настоятели храмов, чтобы помолиться об упокоении душ невинно умерших. Панихиду совершает архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома (Мосолов) по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Напомним, сегодня 40 дней со дня теракта в "Крокус сити холле". 22 марта вооружённые террористы ворвались в здание и открыли огонь, после чего подожгли его. Боевиков задержали в Брянской области при попытке пересечь российско-украинскую границу. Трагедия унесла жизни 144 человек, ещё более 550 пострадали. Задержаны все четверо напавших, а также их пособники. Всего по делу проходят 12 человек.