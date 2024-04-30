Панихида по жертвам теракта проходит у "Крокуса" на 40-й день

На стихийном мемориале около подмосковного "Крокус сити холла", где более месяца назад был совершён теракт, продолжают собираться люди. Сегодня 40 дней со дня трагедии, унёсшей жизни более сотни человек. Life.ru публикует кадры с места событий.

К "Крокусу" с цветами и лампадками приходят семьи жертв теракта, а также неравнодушные граждане. У стен здания люди оставляют фотографии погибших, плюшевые игрушки и памятные записки. Также сюда приехали священники и настоятели храмов, чтобы помолиться об упокоении душ невинно умерших. Панихиду совершает архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома (Мосолов) по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.