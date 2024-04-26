Мама спасшего людей в "Крокусе" подростка сообщила о звонке из АП

Мама спасшего людей при теракте в подмосковном "Крокусе" 14-летнего Артёма Донскова рассказала, что их семье позвонили из Администрации Президента РФ. Женщине задали вопрос о том, хотели ли бы ребята, помогавшие в спасении людей, встретиться с главой государства Владимиром Путиным в мае.

"Некоторое время назад нам позвонили из Администрации Президента РФ и спросили, правда ли, что ребята, которые во время атаки террористов спасли людей из "Крокуса", хотят встретиться с Владимиром Путиным", — приводит РИА "Новости" слова Александры Донсковой.