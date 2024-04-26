Мама спасшего людей в "Крокусе" подростка сообщила о звонке из АП
Артём Донсков (второй справа). Обложка © Пресс-служба Общественной палаты РФ
Мама спасшего людей при теракте в подмосковном "Крокусе" 14-летнего Артёма Донскова рассказала, что их семье позвонили из Администрации Президента РФ. Женщине задали вопрос о том, хотели ли бы ребята, помогавшие в спасении людей, встретиться с главой государства Владимиром Путиным в мае.
"Некоторое время назад нам позвонили из Администрации Президента РФ и спросили, правда ли, что ребята, которые во время атаки террористов спасли людей из "Крокуса", хотят встретиться с Владимиром Путиным", — приводит РИА "Новости" слова Александры Донсковой.
Женщина рассказала, что ответила утвердительно, добавив, что увидеться с Путиным было бы честью для юных героев и в целом для всей её семьи. После чудовищной трагедии в "Крокусе" подростки, спасавшие людей, получили признание и поддержку. В частности, они встречались с представителями Госдумы, Мосгордумы, Общественной палаты. А сегодня, 26 апреля, ребята вылетают в Махачкалу по приглашению, где им устроят тёплый приём и проведут экскурсии.
Напомним, теракт в "Крокусе" произошёл 22 марта. Вооружённые боевики открыли огонь по людям, а затем подожгли концертный зал. Жертвами трагедии стали 144 человека, ещё более 550 пострадали. Четверых террористов поймали в Брянской области при попытке пересечь российско-украинскую границу. Позднее Следственный комитет выявил связь напавших на "Крокус" с украинскими спецслужбами. В общей сложности фигурантами дела стали не менее 11 человек, в том числе пособники исполнителей.