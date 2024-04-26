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26 апреля, 11:48

Силовики задержали ещё одного фигуранта дела о теракте в "Крокусе"

РБК: Задержан ещё один фигурант дела о теракте в "Крокусе"

Задержан ещё один фигурант дела о теракте в подмосковном "Крокусе". Как сообщает РБК, ссылаясь на источник в силовых структурах, это Джумохон К. 2003 года рождения.

Его обвиняют в преступлении, предусмотренном пунктом "б" ч. 3 cт. 205 УК РФ, то есть в совершении террористического акта, повлёкшего умышленное причинение смерти человеку. Другие подробности пока не приводятся.

Напомним, теракт в "Крокусе" произошёл 22 марта. Вооружённые боевики открыли огонь по людям, а затем подожгли концертный зал. Жертвами трагедии стали 144 человека, ещё более 550 пострадали. Четверых террористов поймали в Брянской области при попытке пересечь российско-украинскую границу. Позднее Следственный комитет выявил связь напавших на "Крокус" с украинскими спецслужбами. В общей сложности фигурантами дела стали не менее 11 человек, в том числе пособники исполнителей.

Тёплый приём в Киеве и вознаграждение: Террористы из "Крокуса" раскрыли имя своего координатора
Тёплый приём в Киеве и вознаграждение: Террористы из "Крокуса" раскрыли имя своего координатора
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ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV

Наталья Исакова
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