Силовики задержали ещё одного фигуранта дела о теракте в "Крокусе"
РБК: Задержан ещё один фигурант дела о теракте в "Крокусе"
Задержан ещё один фигурант дела о теракте в подмосковном "Крокусе". Как сообщает РБК, ссылаясь на источник в силовых структурах, это Джумохон К. 2003 года рождения.
Его обвиняют в преступлении, предусмотренном пунктом "б" ч. 3 cт. 205 УК РФ, то есть в совершении террористического акта, повлёкшего умышленное причинение смерти человеку. Другие подробности пока не приводятся.
Напомним, теракт в "Крокусе" произошёл 22 марта. Вооружённые боевики открыли огонь по людям, а затем подожгли концертный зал. Жертвами трагедии стали 144 человека, ещё более 550 пострадали. Четверых террористов поймали в Брянской области при попытке пересечь российско-украинскую границу. Позднее Следственный комитет выявил связь напавших на "Крокус" с украинскими спецслужбами. В общей сложности фигурантами дела стали не менее 11 человек, в том числе пособники исполнителей.
ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV