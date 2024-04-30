Люди несут цветы и игрушки к мемориалу у "Крокуса" на 40-й день после теракта

Люди собираются у стихийного мемориала возле "Крокус сити холла" на сороковой день после страшного теракта, унёсшего 144 жизни. Об этом сообщает корреспондент LIfe.ru с места событий.

В память о жертвах трагедии к мемориалу сегодня снова возлагают цветы, свечи, игрушки и портреты погибших. Панихида по жертвам теракта сегодня пройдёт в Никольском соборе в Павшинской пойме, где находился церковный штаб помощи пострадавшим.