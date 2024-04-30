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30 апреля, 08:12

Люди несут цветы и игрушки к мемориалу у "Крокуса" на 40-й день после теракта

Мемориал у "Крокуса". Обложка © Life.ru

Мемориал у "Крокуса". Обложка © Life.ru

Люди собираются у стихийного мемориала возле "Крокус сити холла" на сороковой день после страшного теракта, унёсшего 144 жизни. Об этом сообщает корреспондент LIfe.ru с места событий.

В память о жертвах трагедии к мемориалу сегодня снова возлагают цветы, свечи, игрушки и портреты погибших. Панихида по жертвам теракта сегодня пройдёт в Никольском соборе в Павшинской пойме, где находился церковный штаб помощи пострадавшим.

Брат 12-го фигуранта дела о теракте в "Крокусе" попал в СИЗО из-за того, что набросился на него
Брат 12-го фигуранта дела о теракте в "Крокусе" попал в СИЗО из-за того, что набросился на него

Напомним, 22 марта вооружённые террористы ворвались в "Крокус сити холл" в Красногорске и открыли огонь, после чего подожгли здание. Боевиков задержали в Брянской области при попытке пересечь российско-украинскую границу. Трагедия унесла жизни 144 человек, ещё более 550 пострадали. Задержаны все четверо напавших, а также их пособники. Всего по делу проходят 12 человек.

Андрей Бражников
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