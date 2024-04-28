Брат 12-го фигуранта дела о теракте в "Крокусе" попал в СИЗО из-за того, что набросился на него

Брат 12-го фигуранта дела о теракте в "Крокус сити холле" Джумохона Курбонова, Сухроб, был арестован на 15 суток за мелкое хулиганство. Об административном наказании для молодого человека сообщили РИА "Новости" в Хорошевском суде Москвы.

Согласно постановлению, мелкое хулиганство заключалось в ругани Сухроба с братом Джумохоном с использованием ненормативной лексики в общественном месте. Как пояснили в суде, задержанный также повздорил с правоохранителями и отказался выполнять их требования. На данный момент о его причастности к теракту в "Крокусе" речь не идёт.