Брат 12-го фигуранта дела о теракте в "Крокусе" попал в СИЗО из-за того, что набросился на него
Суд арестовал на 15 суток брата 12-го фигуранта дела о теракте в "Крокусе"
12-й фигурант в деле о теракте в "Крокусе" Джумохон Курбонов. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
Брат 12-го фигуранта дела о теракте в "Крокус сити холле" Джумохона Курбонова, Сухроб, был арестован на 15 суток за мелкое хулиганство. Об административном наказании для молодого человека сообщили РИА "Новости" в Хорошевском суде Москвы.
Согласно постановлению, мелкое хулиганство заключалось в ругани Сухроба с братом Джумохоном с использованием ненормативной лексики в общественном месте. Как пояснили в суде, задержанный также повздорил с правоохранителями и отказался выполнять их требования. На данный момент о его причастности к теракту в "Крокусе" речь не идёт.
Сам Джумохон Курбонов заключён под стражу до 22 мая в рамках уголовного дела о теракте в подмосковном "Крокус сити холле". По версии следствия, он обеспечивал соучастников нападения средствами связи и деньгами для оплаты счетов. 27 апреля Басманный суд Москвы арестовал 12-го фигуранта. О его задержании сообщалось 26 апреля.