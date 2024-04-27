Стало известно, когда 12-й фигурант в деле о теракте в "Крокусе" прибыл в Россию
РИАН: 12-й фигурант в деле о теракте в "Крокусе" прибыл в РФ в июле 2023 года
Фигурант дела о теракте в "Крокусе" Джумохон Курбонов. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
12-й фигурант дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл" в Красногорске Джумохон Курбонов прибыл в Россию в июле 2023 года. Об этом РИА "Новости" рассказал сотрудник хостела, где жил преступник.
"Третьего июля 2023 года он пересёк [границу]", — сообщил он и добавил, что проживал Курбонов в комнате на четвёртом этаже. С ним там жили ещё 10 человек.
О задержании 12-го фигуранта дела о теракте в подмосковном "Крокус сити холле" Джумохона Курбонова стало известно 26 апреля. По версии следствия, Курбанов предоставлял деньги для подготовки теракта, а также обеспечивал участников преступной группы средствами связи. 27 апреля он был арестован.
Напомним, что теракт в подмосковном "Крокус сити холле" произошёл вечером 22 марта. Вооружённые боевики открыли огонь по людям, а затем подожгли концертный зал. Жертвами трагедии стали 144 человека, ещё более 550 пострадали. Четверых террористов поймали в Брянской области при попытке пересечь российско-украинскую границу. Позднее СК РФ выявил связь напавших на "Крокус" с украинскими спецслужбами. В общей сложности фигурантами дела стали не менее 12 человек, в том числе пособники террористов.