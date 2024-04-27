Стало известно, когда 12-й фигурант в деле о теракте в "Крокусе" прибыл в Россию

12-й фигурант дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл" в Красногорске Джумохон Курбонов прибыл в Россию в июле 2023 года. Об этом РИА "Новости" рассказал сотрудник хостела, где жил преступник.

"Третьего июля 2023 года он пересёк [границу]", — сообщил он и добавил, что проживал Курбонов в комнате на четвёртом этаже. С ним там жили ещё 10 человек.