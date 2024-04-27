Стала известна роль 12-го фигуранта в деле о теракте в "Крокусе"

Басманный суд Москвы арестовал 12-го фигуранта дела о теракте в подмосковном "Крокус сити холле" Джумохона Курбонова. Об этом сообщили в суде. По версии следствия, Курбанов предоставлял деньги для подготовки теракта, а также обеспечивал участников преступной группы средствами связи.