Стала известна роль 12-го фигуранта в деле о теракте в "Крокусе"
Суд арестовал 12-го фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Курбонова
Фигурант дела о теракте в "Крокусе" Джумохон Курбонов. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
Басманный суд Москвы арестовал 12-го фигуранта дела о теракте в подмосковном "Крокус сити холле" Джумохона Курбонова. Об этом сообщили в суде. По версии следствия, Курбанов предоставлял деньги для подготовки теракта, а также обеспечивал участников преступной группы средствами связи.
"Удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования в отношении Курбонова Джумохона Бегиджоновича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 26 суток, до 22 мая 2024 года", — сообщили в суде.
Напомним, о задержании ещё одного фигуранта дела — Джумохона К. 2003 года рождения — стало известно 26 апреля. Мужчина мог быть ранее арестован на 15 суток за хулиганство.
Теракт в "Крокусе" произошёл вечером 22 марта. Вооружённые боевики открыли огонь по людям, а затем подожгли концертный зал. Жертвами трагедии стали 144 человека, ещё более 550 пострадали. Четверых террористов поймали в Брянской области при попытке пересечь российско-украинскую границу. Позднее СК РФ выявил связь напавших на "Крокус" с украинскими спецслужбами. В общей сложности фигурантами дела стали не менее 12 человек, в том числе пособники террористов.