Стали известны подробности о новом фигуранте дела о теракте в "Крокусе"

Новый фигурант дела о теракте в подмосковном "Крокусе" — Джумохон К. 2003 года рождения — мог быть ранее арестован на 15 суток за мелкое хулиганство. Об этом рассказали в пресс-службе Хорошёвского суда Москвы.

Задержание Джумохона К. было связано с нецензурной лексикой в общественном месте. В ходе судебного процесса он утверждал, что он якобы не нарушал общественный порядок. В итоге суд назначил ему административное наказание в виде 15 суток ареста. Вероятно, в процессе расследования трагедии в "Крокусе" на Джумохона и вышли оперативники.