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26 апреля, 14:43

Стали известны подробности о новом фигуранте дела о теракте в "Крокусе"

Новый фигурант дела о теракте в "Крокусе" ранее попался на мелком хулиганстве

Новый фигурант дела о теракте в подмосковном "Крокусе" — Джумохон К. 2003 года рождения — мог быть ранее арестован на 15 суток за мелкое хулиганство. Об этом рассказали в пресс-службе Хорошёвского суда Москвы.

"Человека с этими фамилией и именем Хорошёвский суд Москвы 11 апреля арестовал за мелкое хулиганство", — приводит РИА "Новости" сообщение суда.

Задержание Джумохона К. было связано с нецензурной лексикой в общественном месте. В ходе судебного процесса он утверждал, что он якобы не нарушал общественный порядок. В итоге суд назначил ему административное наказание в виде 15 суток ареста. Вероятно, в процессе расследования трагедии в "Крокусе" на Джумохона и вышли оперативники.

Напомним, теракт в "Крокусе" произошёл 22 марта. Вооружённые боевики открыли огонь по людям, а затем подожгли концертный зал. Жертвами трагедии стали 144 человека, ещё более 550 пострадали. Четверых террористов поймали в Брянской области при попытке пересечь российско-украинскую границу. Позднее Следственный комитет выявил связь напавших на "Крокус" с украинскими спецслужбами. В общей сложности фигурантами дела стали не менее 11 человек, в том числе пособники исполнителей.

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ТАСС / Анвар Галеев

Наталья Исакова
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