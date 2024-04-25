Теракт в "Крокусе" финансировался с помощью крипты
Чиханчин: Теракт в "Крокусе" финансировался с использованием криптовалюты
Теракт в подмосковном "Крокус сити холле" оплачивался через многочисленные финансовые организации с использованием криптовалюты. Об этом заявил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. По его словам, в организации теракта участвовали граждане нескольких стран.
"Следственные мероприятия ещё не завершены, но предварительные результаты показывают, что в организации теракта участвовали граждане целого ряда стран. А финансирование теракта проходило через многочисленные финансовые организации с использованием различных инструментов, в том числе криптовалюты", — подчеркнул глава организации во время форума по актуальным вопросам борьбы с отмыванием доходов и финансированием терроризма.
Напомним, теракт в подмосковном "Крокусе" произошёл вечером 22 марта. Вооружённые боевики открыли огонь по людям, после чего подожгли концертный зал. Жертвами трагедии стали 144 человека, ещё более 550 пострадали. Четверых террористов поймали в Брянской области при попытке пересечь российско-украинскую границу. Позднее СК выявил связь напавших на "Крокус" с украинскими спецслужбами. Всего фигурантами дела стали 11 человек, в том числе пособники исполнителей. В Росфинмониторинге позднее раскрыли, что теракт был организован через международную сеть пособников. По словам главы организации Юрия Чиханчина, террористы были обеспечены оружием, боеприпасами, транспортом и путями отхода, а их действия чётко координировали кураторы.
Life.ru