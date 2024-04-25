Теракт в "Крокусе" финансировался с помощью крипты

Теракт в подмосковном "Крокус сити холле" оплачивался через многочисленные финансовые организации с использованием криптовалюты. Об этом заявил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. По его словам, в организации теракта участвовали граждане нескольких стран.

"Следственные мероприятия ещё не завершены, но предварительные результаты показывают, что в организации теракта участвовали граждане целого ряда стран. А финансирование теракта проходило через многочисленные финансовые организации с использованием различных инструментов, в том числе криптовалюты", — подчеркнул глава организации во время форума по актуальным вопросам борьбы с отмыванием доходов и финансированием терроризма.