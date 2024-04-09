В список Росфинмониторинга внесены ещё 7 фигурантов дела о теракте в "Крокусе"
Росфинмониторинг внёс ещё семерых фигурантов дела о теракте в подмосковном "Крокус сити холле" в список экстремистов и террористов. Об этом сообщили на сайте ведомства.
Так, в список включили предполагаемых пособников исполнителей теракта братьев Аминчона* и Диловара Исломова*, их отца Исроила Исломова*, Алишера Касимова*, Лутфулло Назримаду*, Якубджони Юсуфзоду* и Мухаммада Шарипзоду*. Исполнители теракта были внесены в список Росфинмониторинга 28 марта.
Напомним, 22 марта вооружённые террористы ворвались в "Крокус сити холл" в Красногорске, где ожидался концерт рок-группы "Пикник", и открыли огонь, после чего подожгли здание и скрылись. Боевиков задержали в Брянской области, они намеревались перейти российско-украинскую границу. Трагедия унесла жизни 144 человек, ещё более 550 пострадали. Задержаны все четверо напавших, а также их пособники. СК выявил связь напавших на "Крокус" террористов с украинскими спецслужбами.
* Внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Life.ru