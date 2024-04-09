Регион

Уведомления отключены

9 апреля, 12:54

В список Росфинмониторинга внесены ещё 7 фигурантов дела о теракте в "Крокусе"

Росфинмониторинг внёс ещё семерых фигурантов дела о теракте в подмосковном "Крокус сити холле" в список экстремистов и террористов. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Так, в список включили предполагаемых пособников исполнителей теракта братьев Аминчона* и Диловара Исломова*, их отца Исроила Исломова*, Алишера Касимова*, Лутфулло Назримаду*, Якубджони Юсуфзоду* и Мухаммада Шарипзоду*. Исполнители теракта были внесены в список Росфинмониторинга 28 марта.

Теракт в "Крокусе" оставил сиротами девять детей
Теракт в "Крокусе" оставил сиротами девять детей

Напомним, 22 марта вооружённые террористы ворвались в "Крокус сити холл" в Красногорске, где ожидался концерт рок-группы "Пикник", и открыли огонь, после чего подожгли здание и скрылись. Боевиков задержали в Брянской области, они намеревались перейти российско-украинскую границу. Трагедия унесла жизни 144 человек, ещё более 550 пострадали. Задержаны все четверо напавших, а также их пособники. СК выявил связь напавших на "Крокус" террористов с украинскими спецслужбами.

* Внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Обложка ©

Life.ru

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Теракт в "Крокусе"
  • Росфинмониторинг
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров