В список Росфинмониторинга внесены четверо исполнителей теракта в "Крокусе"
Террористы Файзов* (верхнее левое фото), Фаридуни* (нижнее левое), Рачабализода* (верхнее правое), Мирзоев* (нижнее правое). Обложка © Life.ru
Четверо исполнителей теракта в красногорском "Крокус сити холле" внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Так, в список включены Далерджон Мирзоев*, Саидакрам Рачабализода*, Шамсидин Фаридуни* и Мухаммадсобир Файзов*.
Как сообщал Life.ru, вечером в пятницу, 22 марта, группа вооружённых террористов ворвалась в "Крокус сити холл" и открыла огонь по посетителям концерта рок-группы "Пикник", после чего подожгла здание и скрылась. По последним данным, страшная трагедия унесла жизни 143 человек, ещё 77 пострадавших остаются в больницах. По делу о теракте были задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов. Уже 24 марта боевиков отправили в СИЗО. На следующий день суд арестовал троих сообщников террористов, а 26 марта — ещё одного. Исполнители теракта не стали обжаловать арест.
* Внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.