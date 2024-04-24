В Росфинмониторинге раскрыли новые подробности о теракте в "Крокусе"
Чиханчин: Теракт в "Крокусе" был организован через международную сеть пособников
Организация теракта в красногорском "Крокус сити холле" продумывалась с большой тщательностью, в его реализации была задействована международная сеть пособников. Такое заявление сделал руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин во время форума по актуальным вопросам борьбы с отмыванием доходов и финансированием терроризма.
"22 марта Россия пережила чудовищный по своей сути террористический акт против мирного населения. Мы столкнулись с тщательно спланированным, подготовленным терактом, для реализации которого использовалась международная пособническая сеть", — сказал Чиханчин.
Глава ведомства добавил, что непосредственные исполнители атаки были снабжены оружием и боеприпасами, имели транспортное средство и финансирование. Кроме того, скрыться с места преступления им помогали кураторы, координировавшие действия террористов.
Напомним, теракт случился вечером 22 марта в красногорском "Крокус сити холле". Четверо террористов ворвались в здание концертного комплекса и открыли огонь по собравшимся в ожидании выступления группы "Пикник" посетителям, после чего подожгли зрительный зал и бежали с места преступления. В результате теракта погибло 144 человека, а пострадало более 550. Боевиков захватили в Брянской области, когда они двигались к российско-украинской границе. СК РФ выявил связь террористов со спецслужбами Незалежной. В уголовном деле о нападении 11 фигурантов, в их числе как участвовавшие в бойне мужчины, так и их подельники, — братья Исломовы* (Аминчон и Диловар) и их отец. Следствие считает, что они продали террористам автомобиль, на котором убийцы покинули место происшествия, и были в курсе подготовки теракта. Все фигуранты арестованы, их обжалования по поводу меры пресечения были отклонены. Также был помещён под арест тверяк, который помог преступникам, фиктивно прописав их у себя дома.
* Внесены в РФ в список террористов и экстремистов.
Life.ru