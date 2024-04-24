В Росфинмониторинге раскрыли новые подробности о теракте в "Крокусе"

Организация теракта в красногорском "Крокус сити холле" продумывалась с большой тщательностью, в его реализации была задействована международная сеть пособников. Такое заявление сделал руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин во время форума по актуальным вопросам борьбы с отмыванием доходов и финансированием терроризма.

"22 марта Россия пережила чудовищный по своей сути террористический акт против мирного населения. Мы столкнулись с тщательно спланированным, подготовленным терактом, для реализации которого использовалась международная пособническая сеть", — сказал Чиханчин.

Глава ведомства добавил, что непосредственные исполнители атаки были снабжены оружием и боеприпасами, имели транспортное средство и финансирование. Кроме того, скрыться с места преступления им помогали кураторы, координировавшие действия террористов.