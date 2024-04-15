"Это что, я здесь останусь?" Суд не выпустил из СИЗО фигуранта дела о теракте в "Крокусе"

Московский городской суд признал законным арест Аминчона Исломова*, который проходит по делу о теракте в "Крокус сити холле". Об этом сообщает корреспондент Life.ru.

Как передаёт корреспондент Life.ru, обвиняемый прятал лицо от журналистов и судьи во время обжалования решения об аресте на два месяца. Во время суда он лишь задавался вопросом: "Это что, я здесь останусь?"