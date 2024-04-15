"Это что, я здесь останусь?" Суд не выпустил из СИЗО фигуранта дела о теракте в "Крокусе"
В Москве суд оставил под стражей фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Исломова*
Обвиняемый по делу о теракте в "Крокусе" Аминчон Исломов*. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Басманного суда
Московский городской суд признал законным арест Аминчона Исломова*, который проходит по делу о теракте в "Крокус сити холле". Об этом сообщает корреспондент Life.ru.
Аминчон Исломов* слушает вердикт суда Москвы. Видео © Life.ru
"Апелляционную жалобу защиты Аминчона Исломова* отклонить, постановление суда первой инстанции оставить без изменения", — пояснили в суде.
Как передаёт корреспондент Life.ru, обвиняемый прятал лицо от журналистов и судьи во время обжалования решения об аресте на два месяца. Во время суда он лишь задавался вопросом: "Это что, я здесь останусь?"
Напомним, теракт в подмосковном "Крокусе" произошёл 22 марта. Террористы ворвались в здание и открыли огонь по людям, многие из которых пришли в тот вечер на концерт рок-группы "Пикник". Трагедия унесла жизни 144 человек, ещё более 550 пострадали. Четверых боевиков поймали в Брянской области, когда они пытались пересечь российско-украинскую границу. СК выявил связь напавших на "Крокус" террористов с украинскими спецслужбами. Аминчон Исломов* вместе с отцом стали первыми из обвиняемых в деле о теракте в "Крокусе", кто обжаловал свой арест.
* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.